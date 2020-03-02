不愧是音乐剧演员出身！《爱的迫降》中的「表治秀」唱歌超好听，让观众表示：「完全被惊艳！」 受 COVID-19 疫情波及 韩电影院观众数锐减 【有片】《机医》公开更多助演！除金海淑、金甲洙 还有《春夜》金俊汉、《检察官内传》安恩珍、《偶一天》裴贤圣等 14 年来始终如一 Brown Eyed Girls 公开特别影片庆祝出道满 14 周年！ 因「现实版」朴世路掀起风波的BewhY...将参与《梨泰院Class》OST！网友：「脸红的安智煐要一起吗」 音乐奇才「刘在锡」这次化身【古典竖琴手】用一个音结尾逗笑全场 防弹少年团海内外同步发威 夺 Gaon Chart 月榜、告示牌专辑榜冠军！ VICTON 回归倒数一周 七人概念照到齐！ Dreamcatcher 新歌 MV 观看次数破千万 创出道以来最快纪录！ 《梨泰院CLASS》金多美长发展现女人味 美妆代言画报公开 【有片】两位「国民制作人」合作了！李栋旭、BoA演唱《La La Land》电影主题曲《City of Stars》 《77亿的爱情》金希澈意外告白：「对女友很少撒娇」 ITZY 新专辑曲目表公开 与出道曲作曲家再度携手！ 【有片】若《秘密花园》金祖沅与《爱的迫降》尹世理见面？网友：这对「社会指导层CP」可以看100集！ VIXX 成员 Leo、RAVI 出面为「弘彬醉后失言风波」道歉 李新英、申承浩、金素慧确定合作KBS新漫改剧《合约友情》！下月（4月）6日首播 当妈妈是BIGBANG VIP时！不仅从小就是妈妈的人形道具XD，后来竟然还成了BIGBANG师弟 tvN恐怖惊悚剧《谤法》确定制作成电影，导演：将加入全新角色！ 《蒙面歌王》「煮鸡蛋」真面目揭晓 嘹亮歌喉原来是(G)I-DLE美延！ 朴叙俊和《梨泰院CLASS》漫画原型还差了那么一点？这位Rapper暗暗较劲：我更像啦XD 【武汉肺炎．COVID-19】人美心也美的Red Velvet：带著粉丝一起捐钱给大邱！ 跟著IU学神仙拍照技巧你也能变成照片精灵？！网民：我缺的不是技巧而是她的颜值XD

这件事情真的很无奈，以后还是少喝一点吧…。

昨天凌晨，VIXX 成员弘彬因为在饮酒直播时，发表了贬低 SHINee、EXO、Red Velvet、Infinite、ONF...等团体的言论而引发争议，随后弘彬再开直播道歉，同团成员 RAVI 和 Leo 也出面发文道歉。



▼弘彬再开直播道歉，他说：「我不是想要贬低他们，我的发言确实有失误，对不起。都是我的错，是我想得不到位，这是失误，给他人带来了损害。很抱歉引起了争议，喝了酒，我会更加小心。」他也提到：「希望大家不要骂我们组合，是我做错了，不是组合的错。」



＊弘彬道歉与官方道歉文可按此观看。

▼当晚凌晨，Leo 在推特上发文说：「安心做个好梦吧，我的缪斯们(粉丝名)，对不起。」



▼最近以全新个人专辑《EL DORADO》回归的 Ravi 则在最新的 IG 写到：「艺术里不分高低，我们不能贬低他人的汗水与热情，希望这个想法能够深深地渗透到包括我在内的众多人们的心里，向受到伤害的所有粉丝们表示真心的歉意。」



弘彬这次的失言事件，也波及到了团员们，让粉丝们感到相当遗憾。

（图：个人IG.推特/官方FB）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻