VIXX 成员 Leo、RAVI 出面为「弘彬醉后失言风波」道歉
明星 2020年3月2日 星期一10:29 MiJimin
这件事情真的很无奈，以后还是少喝一点吧…。
昨天凌晨，VIXX 成员弘彬因为在饮酒直播时，发表了贬低 SHINee、EXO、Red Velvet、Infinite、ONF...等团体的言论而引发争议，随后弘彬再开直播道歉，同团成员 RAVI 和 Leo 也出面发文道歉。
▼弘彬再开直播道歉，他说：「我不是想要贬低他们，我的发言确实有失误，对不起。都是我的错，是我想得不到位，这是失误，给他人带来了损害。很抱歉引起了争议，喝了酒，我会更加小心。」他也提到：「希望大家不要骂我们组合，是我做错了，不是组合的错。」
＊弘彬道歉与官方道歉文可按此观看。
▼当晚凌晨，Leo 在推特上发文说：「安心做个好梦吧，我的缪斯们(粉丝名)，对不起。」
▼最近以全新个人专辑《EL DORADO》回归的 Ravi 则在最新的 IG 写到：「艺术里不分高低，我们不能贬低他人的汗水与热情，希望这个想法能够深深地渗透到包括我在内的众多人们的心里，向受到伤害的所有粉丝们表示真心的歉意。」
弘彬这次的失言事件，也波及到了团员们，让粉丝们感到相当遗憾。
（图：个人IG.推特/官方FB）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻