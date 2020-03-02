【有片】若《祕密花園》金祖沅與《愛的迫降》尹世理見面？網友：這對「社會指導層CP」可以看100集！
韓劇 2020年3月2日 星期一11:05 JiaJia
網友們真的太有才了！才發現《祕密花園》裡的炫彬，和《愛的迫降》裡的孫藝真，對「聖誕節」很有自己的想法啊～（笑）
炫彬、孫藝真戲裡、戲外都超有火花。繼電影《極智對決》後，二次合作電視劇《愛的迫降》，收視率與話題度在播出期間不斷上升，更打破《孤單又燦爛的神－鬼怪》之紀錄，成為tvN史上最高。
說到炫彬的代表作之一，不得不提2010年的《祕密花園》！當時海內、外掀起「金祖沅旋風」，創造了不少經典場面和語錄。而YouTube網友「하나한나」混剪《祕密花園》金祖沅和《愛的迫降》尹世理兩位「社會指導層」工作、相親等劇情，串聯成《秘密迫降》，讓不少人表示：「這個可以看100集」！
金祖沅和尹世理的性格都有點挑剔，常讓一起工作的同事們摸不著頭緒。他們對「聖誕節」都有自己的見解，令人哭笑不得。這樣的他們要相親了！尹世理挑明：「我不吃這一套」，金祖沅馬上回答：「討厭政治聯姻？」
奧斯卡（尹相鉉 飾，金祖沅的表哥）問：「這次的相親如何？」金祖沅表示，自己被甩了。雖然對方看起來腦袋不太好，但絕對不會被男人騙。金祖沅的腦子都是尹世理，還主動打電話給她，沒想到吃了「閉門羹」，很是火大；而尹世理一想到金祖沅，感覺心情很好的樣子，忍不住大笑。
看到這對CP誰也不讓誰、火花四射，讓人忍不住想說：「炫彬和孫藝真未來有機會的話，一定要再多合作幾部啊～」
（圖片來源：tvN；影片來源：YouTube＠하나한나）
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