又是破次元的至親組合！金正賢：17個月的空白期是EXO SUHO陪我走過的

EXO SUHO和金正賢，一個是頂流愛豆，一個是大勢演員，看似沒有交集的兩人私下竟然是好友。
最近韓網上一個名為「沒有人知道的讓人意外的至親組合」的帖子成為了焦點，網民們都很好奇主人公是誰，沒想到點開之後看到的是SUHO和金正賢。
背景一模一樣的海邊照，原來SUHO和金正賢是可以一起去旅行的好兄弟關係，不知道照片是不是互相給拍攝的呢？
原來金正賢和SUHO都是韓國藝術綜合學校09級的學生，是同學的兩人從那時起就是好友了，後來一個成了愛豆，一個當了演員，哪怕各自忙碌在不同的領域，這份友誼還是維持了下來。之前金正賢拍攝《學校2017》時，SUHO還特意送上了咖啡車為好友應援。
因為出演《愛的迫降》男二號具勝俊而人氣大爆發的金正賢在電視劇殺青之後的採訪中曾透露自己在沒有工作的1年5個月的空白期裡是好友SUHO、卞耀漢和朴政珉 一直在安慰、支持他，希望有機會和死黨們一起拍攝好友旅行真人秀《花樣青春》。
此外，SUHO正在積極籌備個人SOLO專輯中，預計3月發售。
「圖：NATE NEWS、PANN」
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