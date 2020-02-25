又是破次元的至亲组合！金正贤：17个月的空白期是EXO SUHO陪我走过的
明星 2020年2月25日 星期二08:00 Rui
EXO SUHO和金正贤，一个是顶流爱豆，一个是大势演员，看似没有交集的两人私下竟然是好友。
最近韩网上一个名为「没有人知道的让人意外的至亲组合」的帖子成为了焦点，网民们都很好奇主人公是谁，没想到点开之后看到的是SUHO和金正贤。
背景一模一样的海边照，原来SUHO和金正贤是可以一起去旅行的好兄弟关系，不知道照片是不是互相给拍摄的呢？
原来金正贤和SUHO都是韩国艺术综合学校09级的学生，是同学的两人从那时起就是好友了，后来一个成了爱豆，一个当了演员，哪怕各自忙碌在不同的领域，这份友谊还是维持了下来。之前金正贤拍摄《学校2017》时，SUHO还特意送上了咖啡车为好友应援。
因为出演《爱的迫降》男二号具胜俊而人气大爆发的金正贤在电视剧杀青之后的采访中曾透露自己在没有工作的1年5个月的空白期里是好友SUHO、卞耀汉和朴政珉 一直在安慰、支持他，希望有机会和死党们一起拍摄好友旅行真人秀《花样青春》。
此外，SUHO正在积极筹备个人SOLO专辑中，预计3月发售。
「图：NATE NEWS、PANN」
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