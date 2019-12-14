【K社韓文小百科】叫「孫敏秀」的女生霸佔了所有鮮肉歐巴？！這到底是什麼梗XD

「做人不能太孫敏秀」、「路雲孫敏秀」，現在的韓國一切皆可「孫敏秀」，這到底是個什麼梗？
孫敏秀，漫改劇《Cheese in the trap》裡女主角洪雪的同學，初見時，有些靦腆膽小，不願或是說不那麼擅長在眾人面前表現自己。 轉變都從新學期開始，孫敏秀一登場就是洪雪風格，和她一樣的髮型、服裝、包包，從背影幾乎分不出誰是誰。 她也成功引起了大家的關注。 今天我們撇開孫敏秀的自卑心理不說，從《Cheese in the trap》之後孫敏秀就成了「模仿」、「get同款」的代言詞。
雖然說看到朋友選了和自己一樣的同款，這算是證明了自己的好眼光，但如果同樣的物品太多，其實也很招人嫌，於是就有了「做人不能太孫敏秀」，就是在暗示對方你不要總是學我。
當然最常見的用法還是「XX+孫敏秀」，比如「路雲孫敏秀」，這裡的意思就是「好想學路雲啊」。
又比如看到李宰旭有件非常好看的毛衣，想要get同款，就可以說「李宰旭毛衣孫敏秀」，雖然說起來很拗口，其實只是在表達想要模仿對方的意思啦。
「圖：《奶酪陷阱》、NATE」
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