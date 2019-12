宋康昊发表获奖感言途中发生「直播事故」之余,又问「没有奖金吗」XD 爆笑XD 李栋旭&孔刘相亲透露理想型:「像爸妈一样的女生」张度妍马上演给他看! 【K社韩文小百科】叫「孙敏秀」的女生霸占了所有鲜肉欧巴?!这到底是什么梗XD 梁世炯的「美食博主式吃播」! 从未见过的食物展示pose,弟弟吐槽:「vlog不是这样拍啦! 」 韩瑞希IG求助!曝光女友约会暴力:「她掐住我的脖子,说要亲手杀了我」 今日(14日)有2部新剧首播!tvN《爱的迫降》& TV朝鲜《拣择-女人们的战争》 瞳孔也分四季?要想选对美瞳颜色,首先要知道「春夏秋冬」四种类型! 真.金刚芭比一定是她!快来看看李是英的劲爆肌肉:欧尼太厉害了~

「做人不能太孙敏秀」、「路云孙敏秀」,现在的韩国一切皆可「孙敏秀」,这到底是个什么梗?

孙敏秀,漫改剧《Cheese in the trap》里女主角洪雪的同学,初见时,有些腼腆胆小,不愿或是说不那么擅长在众人面前表现自己。 转变都从新学期开始,孙敏秀一登场就是洪雪风格,和她一样的发型、服装、包包,从背影几乎分不出谁是谁。 她也成功引起了大家的关注。 今天我们撇开孙敏秀的自卑心理不说,从《Cheese in the trap》之后孙敏秀就成了「模仿」、「get同款」的代言词。



虽然说看到朋友选了和自己一样的同款,这算是证明了自己的好眼光,但如果同样的物品太多,其实也很招人嫌,於是就有了「做人不能太孙敏秀」,就是在暗示对方你不要总是学我。



当然最常见的用法还是「XX+孙敏秀」,比如「路云孙敏秀」,这里的意思就是「好想学路云啊」。



又比如看到李宰旭有件非常好看的毛衣,想要get同款,就可以说「李宰旭毛衣孙敏秀」,虽然说起来很拗口,其实只是在表达想要模仿对方的意思啦。



「图:《奶酪陷阱》、NATE」

