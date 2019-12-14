【K社韩文小百科】叫「孙敏秀」的女生霸占了所有鲜肉欧巴？！这到底是什么梗XD

「做人不能太孙敏秀」、「路云孙敏秀」，现在的韩国一切皆可「孙敏秀」，这到底是个什么梗？
孙敏秀，漫改剧《Cheese in the trap》里女主角洪雪的同学，初见时，有些腼腆胆小，不愿或是说不那么擅长在众人面前表现自己。 转变都从新学期开始，孙敏秀一登场就是洪雪风格，和她一样的发型、服装、包包，从背影几乎分不出谁是谁。 她也成功引起了大家的关注。 今天我们撇开孙敏秀的自卑心理不说，从《Cheese in the trap》之后孙敏秀就成了「模仿」、「get同款」的代言词。
虽然说看到朋友选了和自己一样的同款，这算是证明了自己的好眼光，但如果同样的物品太多，其实也很招人嫌，於是就有了「做人不能太孙敏秀」，就是在暗示对方你不要总是学我。
当然最常见的用法还是「XX+孙敏秀」，比如「路云孙敏秀」，这里的意思就是「好想学路云啊」。
又比如看到李宰旭有件非常好看的毛衣，想要get同款，就可以说「李宰旭毛衣孙敏秀」，虽然说起来很拗口，其实只是在表达想要模仿对方的意思啦。
「图：《奶酪陷阱》、NATE」
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