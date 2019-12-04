「泡澡Line在MMA上的相遇...」BTS V 金泰亨邊跳舞邊走向朴敘俊拿獎，哥哥的眼神寵溺到不行啊♥
明星 2019年12月4日 星期三08:15 MiJimin
（影片）這一段真的是姨母笑看完～，金泰亨從朴敘俊、崔宇植兩位哥哥手中接過 MMA 獎座，真的是意義非凡啊…。TAT
「2019 Melon Music Awards」（簡稱：MMA）頒獎典禮上，BTS 防彈少年團奪下四項大賞，一共八座獎盃，典禮上也有不少有趣的花絮互動。
像是防彈少年團的成員 V（金泰亨），就從「泡澡line」的兩位哥哥手中接下了 MMA 的獎座，在粉絲拍攝的鏡頭下，可以看出哥哥們有多寵愛弟弟啊。
▼ V 邊跳舞邊走向朴敘俊，興奮的像個孩子一樣，朴敘俊也笑得顴骨升天：
（片源：로우라@kimsnowtae）
▼這篇也是粉絲剪輯崔宇植和朴敘俊頒獎給 V 的片段，V 一開始想裝酷，在台上轉頭看了崔宇植，最後還是忍不住笑了出來，反應非常可愛～：
（片源：Chubby Shiny）
（圖自：片源／BTS推特）
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