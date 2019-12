「泡澡Line在MMA上的相遇...」BTS V 金泰亨邊跳舞邊走向朴敘俊拿獎，哥哥的眼神寵溺到不行啊♥

(影片)這一段真的是姨母笑看完~,金泰亨從朴敘俊、崔宇植兩位哥哥手中接過 MMA 獎座,真的是意義非凡啊…。TAT

「2019 Melon Music Awards」(簡稱:MMA)頒獎典禮上,BTS 防彈少年團奪下四項大賞,一共八座獎盃,典禮上也有不少有趣的花絮互動。

像是防彈少年團的成員 V(金泰亨),就從「泡澡line」的兩位哥哥手中接下了 MMA 的獎座,在粉絲拍攝的鏡頭下,可以看出哥哥們有多寵愛弟弟啊。



▼ V 邊跳舞邊走向朴敘俊,興奮的像個孩子一樣,朴敘俊也笑得顴骨升天:

seojoon's reaction when tae danced cutely towards him he can't handle his cuteness pic.twitter.com/s5ZOKhEgio