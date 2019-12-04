BoA 的年末驚喜！下週攜迷你專輯回歸 演員李泰煥IG上悼念已故同事車璌河：「現在能放下包袱，變得幸福吧！」 「寄生上流」女主坐鎮《99億的女人》今日首播，這部劇的五位主演都是實力派大咖演員啊～！ 代言寵兒女神潤娥即將訪台! 想成為幸運粉絲來到現場嗎? 雪炫出道後第一次染髮！ 溫婉黑髮變亮眼深藍 今年冬天最IN的單品是什麼？一定是Kit Kat X Dunkin'Donuts抱枕！ 《白頭山：火山浩劫》將在香港元旦上映！ 姜丹尼爾被指奪冠造假，痛苦直言「我好累，誰來救救我！」經紀公司：患有憂鬱症，正在接受心理治療 在SF9仁誠和NCT DREAM楷燦之間搖擺不定？！太難抉擇了XD Mnet 再發公告致歉 「將盡快宣布 IZ*ONE、X1 未來動向」 姜丹尼爾回歸後首冠入袋！「謝謝 Danity 為我的冬天帶來溫暖」 MAMAMOO華莎的機場時尚又上熱搜：吊帶+大衣！網民問：不冷嗎？ 延續參賽緣分 X1 南到賢、Teen Teen 李津宇明年就讀翰林藝高！ 「泡澡Line在MMA上的相遇...」BTS V 金泰亨邊跳舞邊走向朴敘俊拿獎，哥哥的眼神寵溺到不行啊♥ 「把IU童年照跟她對比真的傻傻分不清～」金奎麗被稱為IU御用童星：完成型美貌讓人羨慕！ 睽違10年...「庚澈」金希澈、韓庚在公開場合見面！粉絲：「10年了，是我們的青春回憶啊！」

（影片）這一段真的是姨母笑看完～，金泰亨從朴敘俊、崔宇植兩位哥哥手中接過 MMA 獎座，真的是意義非凡啊…。TAT

「2019 Melon Music Awards」（簡稱：MMA）頒獎典禮上，BTS 防彈少年團奪下四項大賞，一共八座獎盃，典禮上也有不少有趣的花絮互動。

像是防彈少年團的成員 V（金泰亨），就從「泡澡line」的兩位哥哥手中接下了 MMA 的獎座，在粉絲拍攝的鏡頭下，可以看出哥哥們有多寵愛弟弟啊。



▼ V 邊跳舞邊走向朴敘俊，興奮的像個孩子一樣，朴敘俊也笑得顴骨升天：

seojoon's reaction when tae danced cutely towards him he can't handle his cuteness pic.twitter.com/s5ZOKhEgio —(@kimsnowtae) November 30, 2019

（片源：로우라@kimsnowtae）



▼這篇也是粉絲剪輯崔宇植和朴敘俊頒獎給 V 的片段，V 一開始想裝酷，在台上轉頭看了崔宇植，最後還是忍不住笑了出來，反應非常可愛～：



（片源：Chubby Shiny）



（圖自：片源／BTS推特）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞