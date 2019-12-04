「泡澡Line在MMA上的相遇...」BTS V 金泰亨边跳舞边走向朴叙俊拿奖，哥哥的眼神宠溺到不行啊♥
明星 2019年12月4日 星期三08:15 MiJimin
（影片）这一段真的是姨母笑看完～，金泰亨从朴叙俊、崔宇植两位哥哥手中接过 MMA 奖座，真的是意义非凡啊…。TAT
「2019 Melon Music Awards」（简称：MMA）颁奖典礼上，BTS 防弹少年团夺下四项大赏，一共八座奖杯，典礼上也有不少有趣的花絮互动。
像是防弹少年团的成员 V（金泰亨），就从「泡澡line」的两位哥哥手中接下了 MMA 的奖座，在粉丝拍摄的镜头下，可以看出哥哥们有多宠爱弟弟啊。
▼ V 边跳舞边走向朴叙俊，兴奋的像个孩子一样，朴叙俊也笑得颧骨升天：
（片源：로우라@kimsnowtae）
▼这篇也是粉丝剪辑崔宇植和朴叙俊颁奖给 V 的片段，V 一开始想装酷，在台上转头看了崔宇植，最后还是忍不住笑了出来，反应非常可爱～：
（片源：Chubby Shiny）
（图自：片源／BTS推特）
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