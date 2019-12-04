【《李棟旭想要Talk》發佈會】李棟旭透露孔劉暖心話語：「如果你做這節目，我就來當嘉賓」
綜藝 2019年12月4日 星期三08:05 Sani
12月2日，SBS最新綜藝《李棟旭想要Talk》在首爾舉辦了發佈會，李棟旭、諧星張度妍等出席。
這是李棟旭第一次單獨擔任脫口秀節目的主持人，之前公開的預告片了，李棟旭時而上街採訪路人，時而和孔劉展現出與眾不同的默契和化學反應，讓人對他的主持表現更加期待~
李棟旭透露說，第一位嘉賓孔劉是他親自請來的：「決定做這檔節目之前就打電話給孔劉討論要不要接，孔劉說如果你要接的話我就來出演。 對於孔劉來說這並不是一個容易的決定，他聊到個人的事情會非常害羞，所以很少出演綜藝，真的很感謝他。 」
關於之後的嘉賓人選，李棟旭表示：「我對體育競技很感興趣，希望請來棒球選手柳賢振。 」
將在節目中輔助李棟旭進行主持的諧星張度妍也有出席，被問到李棟旭的有點時表示：「他非常誠懇，會用心傾聽嘉賓講話，而且具有很多知名MC的優點。 」
今晚《李棟旭想要Talk》就要正式開播了，晚間10點SBS電視台，本放死守啊！
（圖源：KSD）
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