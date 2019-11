BLACKPINK 連兩天創紀錄 〈Don't Know What to Do〉舞蹈影片破億 朴寶英宣佈因傷休息一段時間:「要戴石膏6個月」 驚喜!姜丹尼爾本月公開新歌 「想報答粉絲的愛和支持」 VICTON 出道三年首度奪冠 驚喜落淚「勝宇哥,我們得第一名了!」 這個劇組好幸福!《徐福》孔劉、朴寶劍電影殺青聚餐畫面曝光 《請融化我吧》GOT7 朴珍榮登場角色設定讓人不得不愛啊! 又一對愛豆CP誕生了!2AM鄭珍雲♥9muses景麗秘戀2年:男友當兵女友苦等 BTS防彈少年團代言過的超美味韓國炸雞bb.q終於要在台灣開店啦! 當自己的生日遇到隊友的忌日...Ladies' Code昭政:那天之後的9月3日不再是我的生日了 大聲太陽一退伍就拉著GD包下整個餐廳悄悄聚會!未見T.O.P現身 今晚會播嗎?《意外發現的一天》原作漫畫中白經這段獨白太虐心了:請提前準備好手帕ㅠㅠ 是真愛!康男為和李相花結婚加入韓國籍,婚後拜見岳父母透露擔憂 「GD鞋」二手價炒高20倍?!限量版聯名運動鞋「搶到堪比中樂透」

