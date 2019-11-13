BTS防彈少年團代言過的超美味韓國炸雞bb.q終於要在台灣開店啦！
生活 2019年11月13日 星期三09:00 Kunni
超好吃的韓國炸雞是大家訪韓旅遊必吃的美食之一，其中人氣也非常高的bb.q炸雞終於要在台灣開第一家店囉！
曾經快閃在台灣便利商店販售過的bb.q炸雞真的好好吃，雖然大多數人似乎更偏愛橋村，但因為我不愛醬料所以bb.q酥脆的炸雞更合我口味
bb.q曾經找過防彈少年團當代言人，當時我去韓國還有防彈的小卡發送，牆上也貼了海報
不只防彈代言，韓劇《鬼怪》也在bb.q鐘閣店拍攝，吸引許多迷妹迷弟去朝聖
順便跟大家推薦bb.q我最愛的就是橄欖油炸雞，吃起來酥脆又不油膩，雞肉也是很嫩的
而這樣的美味即將在台灣可以享受到囉！台灣bb.q旗艦店預計在11月底於台北市慶城街1號開幕，到時一定會吸引許多炸雞飯到場品嚐！
活動及開幕資訊可以到bb.q台灣官方FB查詢
bb.q CHICKEN Taiwan
資料來源 : Kunni's korism
圖片來源 : Kunni@韓星網 自攝
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