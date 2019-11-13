《請融化我吧》GOT7 朴珍榮登場角色設定讓人不得不愛啊！

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大家有看朴珍榮的客串了嗎？小編放了影片給大家回顧一下，真是帥帥帥。

tvN 韓劇《請融化我吧》的第14集中，迎來了 GOT7 成員朴珍榮的客串，而他登場的角色也是存在感十足啊～！

朴珍榮是在這一集差不多播到22分鐘的時候登場，一出場就氣勢十足，全黑西裝的幹練造型相當吸睛，看起來沉穩內斂又有著故事。



而他的角色是善宇建設集團的老闆兒子－張浩申，雖然只是客串卻有著完整的故事背景，因為心愛的女人得了難以治癒的病，所以他想將她放入冷凍艙，而他自己也想一起被冷凍，伴其相隨，只期望能活在同一個時空，是個相當深情的男子。



而他特別約見有冷凍經驗的女主高美蘭（元真兒 飾），為了想問她被冷凍是否會有不適的感覺，他不希望自己的女人活在痛苦的環境之中，而高美蘭回他一點感覺都沒有，想著美好的未來就可以了，他這才放心了下來。

▼登場片段：



朴珍榮的這個角色設定真的太深情～太浪漫啦～！感覺拍成一部電影都沒問題呢。

（圖自：tvN Drama）

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