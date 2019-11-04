新劇《有瑕疵的人們》安宰賢、吳漣序海報公開，超萌對吼可見壓力有多大啊～！
韓劇 2019年11月4日 星期一12:00 MiJimin
一邊大喊「交往吧！」一邊大喊「滾開～」的這部愛情喜劇《有瑕疵的人們》，大家期待嗎～！？（海報互動好可愛啊～）
MBC 全新水木劇《有瑕疵的人們》（每週三、四播出）公開了安宰賢、吳漣序兩位主角逗趣互動的官方海報。
《有瑕疵的人們》（하자있는 인간들）講述一個有「美男嫌棄症」的女人，和有「外貌執著症」的男人，一起克服他們有瑕疵偏見的浪漫愛情喜劇。
▼海報中，上排是安宰賢對吳漣序吼叫說：「交往吧！」而下排則換成是吳漣序回喊說：「滾開～」的有趣互動，看來在劇裡的開頭會是走冤家路線。
▼吳漣序飾演的「朱瑞妍」是一個性格豪爽的熱血體育老師，因從小在花美男三兄弟之中長大，經歷各種磨難，變得極度討厭帥哥，對外貌至上主義的社會也非常不滿，就連理想型都是「長得不帥的男人」。
▼安宰賢飾演的「李康宇」是一位外貌出眾，看似強勢卻有著不為人知的心靈創傷，過去曾因為長得不好看而被甩掉，之後就患上了「外貌執著症」，對長相有著過度的潔癖，但接觸了女主之後，漸漸產生了變化…。
▼主要演員還有金瑟琪、具元、許正民等人。【人物簡介】
新劇《有瑕疵的人們》由《龍八夷》、《我的野蠻公主》的吳振碩導演與安信佑作家合作打造，預計在11月27日首播，接檔《意外發現的一天》。
（圖自：官方劇照）
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