新剧《有瑕疵的人们》安宰贤、吴涟序海报公开，超萌对吼可见压力有多大啊～！
韩剧 2019年11月4日 星期一12:00 MiJimin
一边大喊「交往吧！」一边大喊「滚开～」的这部爱情喜剧《有瑕疵的人们》，大家期待吗～！？（海报互动好可爱啊～）
MBC 全新水木剧《有瑕疵的人们》（每周三、四播出）公开了安宰贤、吴涟序两位主角逗趣互动的官方海报。
《有瑕疵的人们》（하자있는 인간들）讲述一个有「美男嫌弃症」的女人，和有「外貌执著症」的男人，一起克服他们有瑕疵偏见的浪漫爱情喜剧。
▼海报中，上排是安宰贤对吴涟序吼叫说：「交往吧！」而下排则换成是吴涟序回喊说：「滚开～」的有趣互动，看来在剧里的开头会是走冤家路线。
▼吴涟序饰演的「朱瑞妍」是一个性格豪爽的热血体育老师，因从小在花美男三兄弟之中长大，经历各种磨难，变得极度讨厌帅哥，对外貌至上主义的社会也非常不满，就连理想型都是「长得不帅的男人」。
▼安宰贤饰演的「李康宇」是一位外貌出众，看似强势却有著不为人知的心灵创伤，过去曾因为长得不好看而被甩掉，之后就患上了「外貌执著症」，对长相有著过度的洁癖，但接触了女主之后，渐渐产生了变化…。
▼主要演员还有金瑟琪、具元、许正民等人。【人物简介】
新剧《有瑕疵的人们》由《龙八夷》、《我的野蛮公主》的吴振硕导演与安信佑作家合作打造，预计在11月27日首播，接档《意外发现的一天》。
（图自：官方剧照）
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