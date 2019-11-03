【K社韓文小百科】韓國經典大叔笑話TOP 10，一個比一個清涼！

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雖然「解釋一個笑話」會讓本就不好笑的笑話更加不好笑，但大叔笑話本就是以不好笑為賣點，而且越冷越勁！ 如果剛好懂韓文，這批大叔笑話就更不容錯過啦！

其實韓國的大叔笑話很多都是諧音雙關梗，對於培養跳躍性思維倒是個不錯的學習素材XD懂韓文的朋友建議略過中文部分，倒一杯熱茶，下面就讓我們開始吧！

1. 한국 사람들이 가장 지루하고 답답한 중학교는? 로딩중...

韓國人認為最漫長無聊的中學是？ Loading中。



2. 반성문을 영어로 말하면? 글로벌...

「反省文」用英文怎麼講？ Global。

* 韓文諧音是「用文字來懲罰」。



（……寒意漸近）

3. 세상에서 제일 야한 채소는? 버섯...

世界上最色色的蔬菜是？ 蘑菇。

*韓文諧音是「脫掉」。



4. 3월에 대학생이 강한 이유는? 개강하니까...

3月的大學生為什麼很強？ 因為開學。

*韓國人會在形容詞前加一個개以提高形容詞的強度，例如「強」是강하다，「超強」就是개강하다，而同時개강也是「開講（開學）」的意思......



（強的同時似乎怨念也很多）

5. 송해가 샤워하고 나오면? 뽀송뽀송해...

宋海洗完澡會怎樣？ 光滑細膩。

*宋海（송해）是韓國知名節目《全國歌唱比賽》的主持人，而뽀송하다是形容詞「乾燥光滑柔軟」，例如美妝博主常用這個詞來形容粉底液妝效服帖、摸起來十分清爽。 這句話，就...... 是一個詭異的諧音梗吧~



6. 프랑스 사람들은 면을 안 먹는 이유는? 불어써서 or파리 있어서...

法國人為什麼不吃面？ 因為泡爛了or因為有蒼蠅。

*「（麵食）被湯汁泡爛了（불었어서）」和「讲法語（불어 써어）」的發音基本相同。而蒼蠅的梗則是，「巴黎」和「蒼蠅」在韓文裡是同一個詞。



（看在Jin和Jimin的面子上忍住髒話衝動）

7. 세상에서 가장 가난한 왕은? 최저임금...

世界上最窮的王是？ 最低賃金。

*「最低賃金」中的「賃金」與「君王」在韓文中是同一個詞。



8. 석유가 도착하는데 걸리는 시간은? 오일...

石油抵達韓國所需的時間？ 5天（諧音「oil」）。

9. 화장실에 사는 두 마리 용은? 신사용, 숙녀용...

住在洗手間裡的兩條龍是？ 紳士龍（用），淑女龍（用）。



（……堅持住！ 剩最後一個了！）

10. 추장보다 높은 사람은? 고추장...

比酋長更高的人是？ 高酋長。

*「高酋長」諧音「辣椒醬」，以此類推還有「超高酋長（醋辣椒醬）」、「太陽超高酋長（用自然曬乾的辣椒做的辣椒醬）」。



以上。 小編整理到最後根本冷到笑出來，猜能夠看到這邊的朋友都是勇士，為您點贊！

（圖源：網路）

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