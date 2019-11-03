爱豆们最近最爱尝试的舞台风格！男生穿著酷帅女生穿著性感 韩国肯德基炸鸡推出新口味！大蒜面包与炸鸡的结合？ 【K社韩文小百科】韩国经典大叔笑话TOP 10，一个比一个清凉！ 韩国新星乐团IZ首演现场挤爆！ 为学中文喊粉丝：老师好！

虽然「解释一个笑话」会让本就不好笑的笑话更加不好笑，但大叔笑话本就是以不好笑为卖点，而且越冷越劲！ 如果刚好懂韩文，这批大叔笑话就更不容错过啦！

其实韩国的大叔笑话很多都是谐音双关梗，对於培养跳跃性思维倒是个不错的学习素材XD懂韩文的朋友建议略过中文部分，倒一杯热茶，下面就让我们开始吧！

1. 한국 사람들이 가장 지루하고 답답한 중학교는? 로딩중...

韩国人认为最漫长无聊的中学是？ Loading中。



2. 반성문을 영어로 말하면? 글로벌...

「反省文」用英文怎么讲？ Global。

* 韩文谐音是「用文字来惩罚」。



（……寒意渐近）

3. 세상에서 제일 야한 채소는? 버섯...

世界上最色色的蔬菜是？ 蘑菇。

*韩文谐音是「脱掉」。



4. 3월에 대학생이 강한 이유는? 개강하니까...

3月的大学生为什么很强？ 因为开学。

*韩国人会在形容词前加一个개以提高形容词的强度，例如「强」是강하다，「超强」就是개강하다，而同时개강也是「开讲（开学）」的意思......



（强的同时似乎怨念也很多）

5. 송해가 샤워하고 나오면? 뽀송뽀송해...

宋海洗完澡会怎样？ 光滑细腻。

*宋海（송해）是韩国知名节目《全国歌唱比赛》的主持人，而뽀송하다是形容词「干燥光滑柔软」，例如美妆博主常用这个词来形容粉底液妆效服帖、摸起来十分清爽。 这句话，就...... 是一个诡异的谐音梗吧~



6. 프랑스 사람들은 면을 안 먹는 이유는? 불어써서 or파리 있어서...

法国人为什么不吃面？ 因为泡烂了or因为有苍蝇。

*「（面食）被汤汁泡烂了（불었어서）」和「讲法语（불어 써어）」的发音基本相同。而苍蝇的梗则是，「巴黎」和「苍蝇」在韩文里是同一个词。



（看在Jin和Jimin的面子上忍住脏话冲动）

7. 세상에서 가장 가난한 왕은? 최저임금...

世界上最穷的王是？ 最低赁金。

*「最低赁金」中的「赁金」与「君王」在韩文中是同一个词。



8. 석유가 도착하는데 걸리는 시간은? 오일...

石油抵达韩国所需的时间？ 5天（谐音「oil」）。

9. 화장실에 사는 두 마리 용은? 신사용, 숙녀용...

住在洗手间里的两条龙是？ 绅士龙（用），淑女龙（用）。



（……坚持住！ 剩最后一个了！）

10. 추장보다 높은 사람은? 고추장...

比酋长更高的人是？ 高酋长。

*「高酋长」谐音「辣椒酱」，以此类推还有「超高酋长（醋辣椒酱）」、「太阳超高酋长（用自然晒干的辣椒做的辣椒酱）」。



以上。 小编整理到最后根本冷到笑出来，猜能够看到这边的朋友都是勇士，为您点赞！

（图源：网路）

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