G-Dragon X Converse鞋款高清大圖來了？！可甜可鹽的鞋款，竟然不是真的

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BIGBANG隊長G-Dragon終於退伍了，作為亞洲歌壇的頂級流量愛豆，GD不僅在是K-POP的領軍人物，在時尚業的造詣也是頗深，帶貨能力更是一絕。

剛剛退伍的GD先在時尚圈重磅回歸，他的自主品牌PEACEMINUSONE和匡威Converse聯名合作，打造最新單品。 最近一組PEACEMINUSONE X Converse聯名新款的照片在網路上曝光。



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鞋款以經典藍色帆布材質打造鞋身，搭配做舊白色鞋底，質感扎實厚重，呈現出濃郁的復古氣息。 新鞋款也注入了 PEACEMINUSONE 標誌性的小雛菊刺繡logo。而鞋面和鞋底的交接處點綴了PEACEMINUSONE標誌，突顯聯名身份，細節設計也是誠意十足。



鞋底側面則是做舊造型，髒髒鞋的創意十分符合當下的流行趨勢。



看到上面的消息是不是很激動呢？然而很快該款聯名就被闢謠稱並不屬實，目前只有NIKE的合作款確定會上市。這讓原本都很激動，搓著小手等待GD新鞋款的粉絲們很是失望。

「圖： 網路」

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