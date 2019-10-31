快來找13號哈魯! 男團SF9即將於12/6來台福利滿滿

FNC旗下首個舞蹈男團SF9，成員包含: 永彬、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙共9人，每年都不忘記來問候台北的FANTASY（SF9官方粉絲名）們，睽違一年多後，終於將在今年的12月6日來台舉辦演唱會，為粉絲帶來精采演出。
團名「SF9」是「Sensational Feeling 9」之意，九位成員九人九色也以各自魅力吸引著粉絲們，今年6月發行的新迷你七輯《RPM》當中，成員永斌、朱豪、太陽、輝映、澯熙更參與所有歌曲的歌詞創作，透過歌曲意境讓大家更見識到SF9的內心世界與才華，《RPM》正是指「每分鐘轉速」之意，表達出SF9的音樂就是要讓大家在聽過之後，情緒更趨沸騰、興奮狂飆！
除了舞台上的精采表現，SF9成員們邁向戲劇演出多元發展，成員中的老么澯熙，因接連演出《信號Signal》以及《天空之城》兩部人氣神劇令人印象深刻；另外近期超高人氣排名第一話題極夯的校園劇《意外發現的一天》，其中由SF9成員路雲成功演活沉默不語卻無意間不斷撩妹的「13號男孩」，引起廣大觀眾的迴響，這些從戲劇界也不斷圈粉的SF9成員們，就讓我們12月6日就在台北ATT SHOW BOX大直館與SF9男團熱情相聚吧！
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI演唱會活動，售票日期將訂於: 2019/11/9（六）上午9:00am準點開賣，KKTIX售票系統及全家便利商店機台同步販售 (目前購票網頁建置中)。本活動票價為：VIP區NT$3,800 / A區NT$2,800 / B區NT$2,200 / 身障席NT$1,900 ，更釋出多項福利，VIP區可享有全區團體合照福利 (20人/組)，另官方將於當日(全場不分區) 抽出100名幸運粉絲可獲得SF9親簽海報;與90名親簽拍立得(不挑款)。全場福利為: SF9台北場專屬信卡，外加全體擊掌通通有，活動相關資訊敬請密切關注亞士傳媒臉書專頁:https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/
《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI》演唱會
[活動資訊]
演出地點: ATT SHOW BOX (大直館) 台北市中山區敬業三路123號8樓
演出時間: 2019/12/06 (五) 晚間 19:30
活動票價：VIP區NT$3,800 A區NT$2,800 / B區NT$2,200 / 身障席NT$1,900
（*VIP及A區為座位席需對號入座；B區為站席）
售票日期：2019/11/9（六）9:00am 準點開賣。
售票系統：KKTIX及全家便利商店機台同步販售 (網頁建置中)
[粉絲福利]
全場擊掌
全場台北場信卡
親簽海報 全場抽出100名
親簽拍立得 全場抽出90名 (不指定款)
VIP區 - 團體合照(20人一組)
主辦單位: AsiaMedia亞士傳媒國際
※ 主辦單位保留活動更改與終止之權利。
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究