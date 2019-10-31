《意外发现的一天》路云、金惠允、李在旭「幽美古装造型」海报全公开！ 车银优亚洲巡回见面会圆满落幕 自曝小时曾住菲律宾 大前辈来啦！少女时代俞利Yuri去看了BTS防弹少年团的演唱会～ 韩国人有多爱黑糖？老虎堂也出了超商版的黑糖奶茶！ 快来找13号哈鲁! 男团SF9即将於12/6来台福利满满 G-Dragon X Converse鞋款高清大图来了？！可甜可盐的鞋款，竟然不是真的 感受一下以BLACKPINK ROSÉ的视角，和Girl's Day惠利约会！ T.O.P前绯闻女友的现绯闻女友大爆MONSTA X元浩黑料：欠钱不还，还因偷盗进过少管所 青龙电影赏上的绝对霸主！无论名气多大都怕它，倒数第二位影帝的反应太真实了XD NU'EST 拿下回归后首冠！「因为有 L.O.Λ.E，我们才能享受舞台」 BLACKPINK 难得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 观看次数破七亿！ 【不定时更新！】１１月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 李宝英生二胎后终於回归拍剧了！《花样年华》扮单亲妈妈，抚养14岁儿子 霸气一推！ BTS防弹少年团J-Hope提醒RM舞台地板有洞，一连串举动真的太暖❤

BIGBANG队长G-Dragon终於退伍了，作为亚洲歌坛的顶级流量爱豆，GD不仅在是K-POP的领军人物，在时尚业的造诣也是颇深，带货能力更是一绝。

刚刚退伍的GD先在时尚圈重磅回归，他的自主品牌PEACEMINUSONE和匡威Converse联名合作，打造最新单品。 最近一组PEACEMINUSONE X Converse联名新款的照片在网路上曝光。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

鞋款以经典蓝色帆布材质打造鞋身，搭配做旧白色鞋底，质感扎实厚重，呈现出浓郁的复古气息。 新鞋款也注入了 PEACEMINUSONE 标志性的小雏菊刺绣logo。而鞋面和鞋底的交接处点缀了PEACEMINUSONE标志，突显联名身份，细节设计也是诚意十足。



鞋底侧面则是做旧造型，脏脏鞋的创意十分符合当下的流行趋势。



看到上面的消息是不是很激动呢？然而很快该款联名就被辟谣称并不属实，目前只有NIKE的合作款确定会上市。这让原本都很激动，搓著小手等待GD新鞋款的粉丝们很是失望。

「图： 网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻