G-Dragon X Converse鞋款高清大图来了？！可甜可盐的鞋款，竟然不是真的
生活 2019年10月31日 星期四10:00 Rui
BIGBANG队长G-Dragon终於退伍了，作为亚洲歌坛的顶级流量爱豆，GD不仅在是K-POP的领军人物，在时尚业的造诣也是颇深，带货能力更是一绝。
刚刚退伍的GD先在时尚圈重磅回归，他的自主品牌PEACEMINUSONE和匡威Converse联名合作，打造最新单品。 最近一组PEACEMINUSONE X Converse联名新款的照片在网路上曝光。
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鞋款以经典蓝色帆布材质打造鞋身，搭配做旧白色鞋底，质感扎实厚重，呈现出浓郁的复古气息。 新鞋款也注入了 PEACEMINUSONE 标志性的小雏菊刺绣logo。而鞋面和鞋底的交接处点缀了PEACEMINUSONE标志，突显联名身份，细节设计也是诚意十足。
鞋底侧面则是做旧造型，脏脏鞋的创意十分符合当下的流行趋势。
看到上面的消息是不是很激动呢？然而很快该款联名就被辟谣称并不属实，目前只有NIKE的合作款确定会上市。这让原本都很激动，搓著小手等待GD新鞋款的粉丝们很是失望。
「图： 网路」
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