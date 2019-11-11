反轉太大了！臺上臺下判若兩人：是愛豆宋旻浩也是呆萌「宋村傻」XD
明星 2019年11月11日 星期一08:00 Rui
臺上臺下判若兩人，是宋旻浩也是「宋村傻」！
男團WINNER宣佈回歸，連日來公開宣傳照和宣傳影片，回歸本職工作的宋旻浩是實力超群的Rapper，一開口就Slay全場，各種誇張造型完美消化。
只要宋旻浩一上臺就能迅速掌控住全場氣氛，性感、充滿男性美的表演讓粉絲看得目不轉睛。 他隨著音樂搖擺，充滿Swag的手勢再加上殺人微笑，舞台魅力十足。
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這樣愛豆氣質百分百的宋旻浩卻在綜藝《新西遊記》系列中仿佛變了個人一樣，傻萌就是他的代名詞。 猜俗語遊戲中，宋旻浩頻頻出錯，展現出腦純男的一面，也讓他得到了「宋村傻」的外號。
舞臺上的宋旻浩注重形象，氣質超群。 《新西遊記》中的他完全沒有了偶像包袱，女鬼、埃及豔後、短笛、女裝，只有你想不到的，沒有宋旻浩扮不了，每一個形象都莫名合適~
不管是舞臺上Slay全場的宋旻浩，還是綜藝節目裡傻裡傻氣的宋村傻，兩種面貌的他都魅力十足。
「圖：NATE」
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