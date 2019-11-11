B.E.G佳人公開煩惱：「怎麼在節目上確保分量？」SJ銀赫傳授她東海的方法：「緊盯著一個鏡頭、一直自言自語就好」

為了驗證李赫宰的話，下次李東海出演節目，可以注意一下，他是不是自己一個人口中念念有詞！（大笑） #乖僻的五兄弟 #Super Junior #銀赫 #BrownEyedGirls #佳人
JTBC綜藝節目《乖僻的五兄弟》於上週四（7日）播出第2集。這是一檔五位兄弟對於生活中許多平凡且多樣的主題進行排名及爭論的脫口秀節目，固定成員為朴俊炯、徐章煇、金鍾國和李鎮赫，上週的特邀成員為Super Junior銀赫。
節目下半場由近期回歸韓國歌壇的Brown Eyed Girls擔任嘉賓，她們分享了自己的苦惱，希望能從五兄弟的口中聽到新奇的答案。
佳人提出問題：「時隔好久出演節目，一個小時過去了，卻一句話都沒有說！現在剩下30分鐘的錄製時間，我該怎麼確保自己的分量呢？」（註：和姐姐們相比，佳人已經將近四年沒有出演節目）
對此，銀赫表示：「只要盯著一台攝影機就好！」大家紛紛豎起耳朵。銀赫解釋：「最近藝能節目上的攝影機超多，到處都在拍自己。所以只要盯著一台攝影機就好，然後一直自言自語。」他還以成員東海為例子：「他不太會做藝能，但他現在完全放下包袱了，也開始自言自語。PD在剪輯的時候，就會給他創造一個鏡頭。」
沒想到還有這種方法！突然想到，最近東海時常「一個人開直播」，雖然是在和粉絲們進行互動、對話，但這應該能幫助他更適應攝影機的鏡頭吧～（笑）
（圖片來源：JTBC、SNS）
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