反转太大了！台上台下判若两人：是爱豆宋旻浩也是呆萌「宋村傻」XD
明星 2019年11月11日 星期一08:00 Rui
台上台下判若两人，是宋旻浩也是「宋村傻」！
男团WINNER宣布回归，连日来公开宣传照和宣传影片，回归本职工作的宋旻浩是实力超群的Rapper，一开口就Slay全场，各种夸张造型完美消化。
只要宋旻浩一上台就能迅速掌控住全场气氛，性感、充满男性美的表演让粉丝看得目不转睛。 他随著音乐摇摆，充满Swag的手势再加上杀人微笑，舞台魅力十足。
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这样爱豆气质百分百的宋旻浩却在综艺《新西游记》系列中仿佛变了个人一样，傻萌就是他的代名词。 猜俗语游戏中，宋旻浩频频出错，展现出脑纯男的一面，也让他得到了「宋村傻」的外号。
舞台上的宋旻浩注重形象，气质超群。 《新西游记》中的他完全没有了偶像包袱，女鬼、埃及艳后、短笛、女装，只有你想不到的，没有宋旻浩扮不了，每一个形象都莫名合适~
不管是舞台上Slay全场的宋旻浩，还是综艺节目里傻里傻气的宋村傻，两种面貌的他都魅力十足。
「图：NATE」
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