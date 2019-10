【有片】《愛的迫降》首版預告、劇照:玄彬&孫藝珍主演 預計下月(11月)首播 出道20年無爛片! 細數孔曉振經典影視作品TOP 6 在燒酒中..加入了甜甜的蜂蜜!韓國最近推出「蜂蜜燒酒」,這款完全適合女孩們啊! 【多圖】權志龍今日退伍!現場聚集3000多名粉絲 「謝謝大家等我,會回到本職繼續努力工作的」 OH MY GIRL神奇的舞蹈走位!誰說成員是奇數才能拍出絕美編舞 防彈少年團《Love Yourself: Speak Yourself》有多驚人?用數字來一窺紀錄! 宣美首席「站哥」! 親弟弟為她拍攝的照片,每一張都堪比雜誌大片 【K社韓文小百科】吃雞翅會變成花心大蘿蔔?雖然很瞎,但95%韓國人都信 網友剪輯《意外發現的Sky Castle》當白經(李在旭)遇上姜藝瑞(金惠允) 河成雲和Jimin在SNS狂放閃! 不論走到哪都要秘密拍攝「情侶照」 現在去韓國旅行口袋裡一定要放零錢!!熱乎乎的街頭美食太勾引人了

← 上一則 下一則 →