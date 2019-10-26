網友剪輯《意外發現的Sky Castle》當白經（李在旭）遇上姜藝瑞（金惠允）

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神剪輯又來啦～！「沒禮貌男」遇上「沒禮貌女」互動超精彩，「歡快版」跟「悲傷版」MV，覺得這樣配對真的很棒啊！TAT

迷上這部《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）後，相信大家在等待的期間，就一直瘋狂搜尋各種花絮和後製吧！？

對於關注白經（李在旭 飾）和端午（金惠允 飾）的劇迷有福啦！網友剪輯了關於《意一天》白經遇上《Sky Castle天空之城》的傲嬌學霸姜藝瑞的性格，兩個人設都相當「沒禮貌」，講話一點都不客氣的他們，又會如何擦出愛情的火花呢？



▼先來看看「歡快版」的 MV，背景音樂是鄭氏姐妹的《Butterfly》，好甜啊！



（片源：주하나 처돌이）

▼影片中的大致台詞與內容：

白：「我最討厭愛生病的女人了！讓人很煩躁…。」

藝：「什麼？我警告你…不要惹我，在我撕爛你的臉之前。」

白：「妳在幹嘛？」

藝：「啊！嚇到我了啦！」

白：「滾開。」

藝：「你對我一直很沒有禮貌啊！」

白：「啊…真讓人在意。」（好友建議他對未婚妻好一點）

藝：「禮物（給你）…。」

白：「別給我像垃圾一樣的東西，我絕對不會喜歡妳的。」

之後就是心冷的藝瑞主動提出解除婚約，表明不再喜歡白經了，白經卻開始在意起她，還向她提出約會申請，看到她生病為她擔心，兩人再次心意相通…。

▼接著來看「悲傷版」的 MV，背景音樂是《朝鮮神槍手》的OST《像是眼淚》（눈물을 닮아／歌手：The Ray더 레이），這次還加入了宇宙（澯熙 飾），白經一樣叫她端午，但用的是藝瑞的演技片段，一樣是完美的剪輯啊～。TAT



▼影片中的大致台詞與內容，主要是關於白經X端午X宇宙的三角戀：

白：「老是心不在焉才會跌倒，才出院沒多久就這樣，妳的心臟真是遇錯主人了。」

端：「喂…有什麼問題嗎？」

白：「就是因為妳才把氣氛搞砸，好好管理一下身體吧！」

端：「不要拿我當藉口。聽說你媽媽過世了。」

白：「喂！殷端午，不要管別人家的事。」

接著，看到端午和宇宙關係不錯，白經就發怒了…。

白：「妳就繼續對我一片丹心，別搞些沒用的鬼把戲！」

端：「這是我的事，我的人生！」

然後宇宙被抓去關，穿上了囚服，看到對宇宙充滿歉意、端午痛哭的模樣，白經感到非常心疼，回憶起過往的兩人種種，主動跑去找端午。

白：「殷端午，所有在我身邊的人都會離開我，妳覺得我們倆以後會變成什麼樣呢？」

大家喜歡這兩部影片的剪輯嗎～！？

（圖自：官方劇照）

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