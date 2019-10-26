网友剪辑《意外发现的Sky Castle》当白经（李在旭）遇上姜艺瑞（金惠允）

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神剪辑又来啦～！「没礼貌男」遇上「没礼貌女」互动超精彩，「欢快版」跟「悲伤版」MV，觉得这样配对真的很棒啊！TAT

迷上这部《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）后，相信大家在等待的期间，就一直疯狂搜寻各种花絮和后制吧！？

对於关注白经（李在旭 饰）和端午（金惠允 饰）的剧迷有福啦！网友剪辑了关於《意一天》白经遇上《Sky Castle天空之城》的傲娇学霸姜艺瑞的性格，两个人设都相当「没礼貌」，讲话一点都不客气的他们，又会如何擦出爱情的火花呢？



▼先来看看「欢快版」的 MV，背景音乐是郑氏姐妹的《Butterfly》，好甜啊！



（片源：주하나 처돌이）

▼影片中的大致台词与内容：

白：「我最讨厌爱生病的女人了！让人很烦躁…。」

艺：「什么？我警告你…不要惹我，在我撕烂你的脸之前。」

白：「你在干嘛？」

艺：「啊！吓到我了啦！」

白：「滚开。」

艺：「你对我一直很没有礼貌啊！」

白：「啊…真让人在意。」（好友建议他对未婚妻好一点）

艺：「礼物（给你）…。」

白：「别给我像垃圾一样的东西，我绝对不会喜欢你的。」

之后就是心冷的艺瑞主动提出解除婚约，表明不再喜欢白经了，白经却开始在意起她，还向她提出约会申请，看到她生病为她担心，两人再次心意相通…。

▼接著来看「悲伤版」的 MV，背景音乐是《朝鲜神枪手》的OST《像是眼泪》（눈물을 닮아／歌手：The Ray더 레이），这次还加入了宇宙（澯熙 饰），白经一样叫她端午，但用的是艺瑞的演技片段，一样是完美的剪辑啊～。TAT



▼影片中的大致台词与内容，主要是关於白经X端午X宇宙的三角恋：

白：「老是心不在焉才会跌倒，才出院没多久就这样，你的心脏真是遇错主人了。」

端：「喂…有什么问题吗？」

白：「就是因为你才把气氛搞砸，好好管理一下身体吧！」

端：「不要拿我当藉口。听说你妈妈过世了。」

白：「喂！殷端午，不要管别人家的事。」

接著，看到端午和宇宙关系不错，白经就发怒了…。

白：「你就继续对我一片丹心，别搞些没用的鬼把戏！」

端：「这是我的事，我的人生！」

然后宇宙被抓去关，穿上了囚服，看到对宇宙充满歉意、端午痛哭的模样，白经感到非常心疼，回忆起过往的两人种种，主动跑去找端午。

白：「殷端午，所有在我身边的人都会离开我，你觉得我们俩以后会变成什么样呢？」

大家喜欢这两部影片的剪辑吗～！？

（图自：官方剧照）

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