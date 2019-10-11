TXT 公開曲目表 21 日登 Ｍnet 回歸秀！
KPOP 2019年10月11日 星期五08:58 施乃琪
備受關注的 TXT 即將迅速發行首張正規專輯，這次當然也和出道時一樣有量身打造的回歸秀！
Big Hit Entertainment 今天（11 日）宣布 TXT 將於 21 日晚間七點（韓國時間），在 Mnet 播出回歸特別節目《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》。
而今天 TXT 也公開了新專輯〈夢之篇章：MAGIC〉一半的曲目表，揭開 “New Rules”、「在 9 又 4 分之 3 月台等你」、「癢」、”Poppin’ Star”、「只是想救活怪物，不行嗎」、”Magic Island”、“20cm” 以及”Angel of Devil” 共八首歌曲，歌名依然延續出道專輯的無邊想像力。
另一方面，TXT 將於 21 日傍晚六點正式發片回歸，而當天的《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》也會經由 M2 在 YouTube、VLIVE⋯⋯等管道的頻道在全球直播，MOA 們千萬別錯過囉！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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