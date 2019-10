TXT 公開曲目表　21 日登 Ｍnet 回歸秀！

192cm路雲的禮儀腿! 配合造型師身高秒變「圓規」 《屋塔房王世子》導演新作!文瑾瑩、金善浩主演《抓住幽靈》預告公開,是部搞笑浪漫搜查劇! 康美娜在《HT4》透露「極限減肥」方式:「什麼食物都不吃...堅持一天喝兩瓶氣泡水!當時只有41.7kg」 【有片】申河均、金俊勉(EXO SUHO)、金瑟琪等主演電影《禮物》將於17日通過網路平台上映! 《女神降臨》作者比基尼照曝光:完美身材堪稱漫撕女! BLACKPINK遲到風波...在網路上引發熱議!活動主辦方回應:「確實是遲到了,活動延遲了一點」 具惠善疑向法院提交安宰賢出軌照!安宰賢方面反駁並表示:「希望將照片提交到法院,以查明事實真相!」 【有片】東海的身體「有秘密」?銀赫為觀眾們揭曉謎底!認真縫製提袋卻引來攝影機關注…他超有負擔XD 美國女Rapper嘲諷請夏舞蹈:我尿急的時候才會跳這種舞 YG返還LV集團674億投資:股價下跌無力返還股票 【有片】圭賢提問:「聽說1年裡吃不上5頓晚餐?」藝聲笑答:「你還停留在那一年嗎?都4、5年前的事了!」 【有片】連播兩集還是看不夠…《意外發現的一天》討論度超高 路雲終於開口說話了! Jessica小說《Shine》描繪K-pop明星夢! 明年出版&有望拍成好萊塢電影 【有片】《小森林》本週完結!貼心又可愛的布魯讓李瑞鎮、庭沼珉紅了眼眶…大人們的一舉一動她都看在眼裡 太絕望了!《Sky Castle》編劇公開慧娜死亡真正原因,知道真相後..... 什麼都不用做光是呼吸每秒都在賺錢!BIGBANG G-Dragon的「躺贏」人生:版權稅一年賺多少? TXT 公開曲目表 21 日登 Mnet 回歸秀! 李帝勳設立電影製作社HARD CUT!首部作品《Phantom》擔任製作兼主演 確定啦!IU 將攜迷你五輯〈Love Poem〉回歸 SEVENTEEN〈An Ode〉創紀錄 奪 Gaon、Hanteo Chart 等榜單月冠軍! 【泡澡Line】朴敘俊一本正經做運動他們卻在旁邊「群魔亂舞」:兄弟!看你憋笑能憋多久XD BTS防彈少年團V浪漫的隱退計劃:40歲退休~餘下的人生全部獻給老婆!

備受關注的 TXT 即將迅速發行首張正規專輯,這次當然也和出道時一樣有量身打造的回歸秀!

Big Hit Entertainment 今天(11 日)宣布 TXT 將於 21 日晚間七點(韓國時間),在 Mnet 播出回歸特別節目《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》。

而今天 TXT 也公開了新專輯〈夢之篇章:MAGIC〉一半的曲目表,揭開 “New Rules”、「在 9 又 4 分之 3 月台等你」、「癢」、”Poppin’ Star”、「只是想救活怪物,不行嗎」、”Magic Island”、“20cm” 以及”Angel of Devil” 共八首歌曲,歌名依然延續出道專輯的無邊想像力。

另一方面,TXT 將於 21 日傍晚六點正式發片回歸,而當天的《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》也會經由 M2 在 YouTube、VLIVE⋯⋯等管道的頻道在全球直播,MOA 們千萬別錯過囉!



(照片或影片來源:Big Hit Entertainment、Mnet)

