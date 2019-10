TXT 公开曲目表　21 日登 Ｍnet 回归秀！

192cm路云的礼仪腿! 配合造型师身高秒变「圆规」 《屋塔房王世子》导演新作!文瑾莹、金善浩主演《抓住幽灵》预告公开,是部搞笑浪漫搜查剧! 康美娜在《HT4》透露「极限减肥」方式:「什么食物都不吃...坚持一天喝两瓶气泡水!当时只有41.7kg」 【有片】申河均、金俊勉(EXO SUHO)、金瑟琪等主演电影《礼物》将於17日通过网路平台上映! 《女神降临》作者比基尼照曝光:完美身材堪称漫撕女! BLACKPINK迟到风波...在网路上引发热议!活动主办方回应:「确实是迟到了,活动延迟了一点」 具惠善疑向法院提交安宰贤出轨照!安宰贤方面反驳并表示:「希望将照片提交到法院,以查明事实真相!」 【有片】东海的身体「有秘密」?银赫为观众们揭晓谜底!认真缝制提袋却引来摄影机关注…他超有负担XD 美国女Rapper嘲讽请夏舞蹈:我尿急的时候才会跳这种舞 YG返还LV集团674亿投资:股价下跌无力返还股票 【有片】圭贤提问:「听说1年里吃不上5顿晚餐?」艺声笑答:「你还停留在那一年吗?都4、5年前的事了!」 【有片】连播两集还是看不够…《意外发现的一天》讨论度超高 路云终於开口说话了! Jessica小说《Shine》描绘K-pop明星梦! 明年出版&有望拍成好莱坞电影 【有片】《小森林》本周完结!贴心又可爱的布鲁让李瑞镇、庭沼珉红了眼眶…大人们的一举一动她都看在眼里 太绝望了!《Sky Castle》编剧公开慧娜死亡真正原因,知道真相后..... 什么都不用做光是呼吸每秒都在赚钱!BIGBANG G-Dragon的「躺赢」人生:版权税一年赚多少? TXT 公开曲目表 21 日登 Mnet 回归秀! 李帝勋设立电影制作社HARD CUT!首部作品《Phantom》担任制作兼主演 确定啦!IU 将携迷你五辑〈Love Poem〉回归 SEVENTEEN〈An Ode〉创纪录 夺 Gaon、Hanteo Chart 等榜单月冠军! 【泡澡Line】朴叙俊一本正经做运动他们却在旁边「群魔乱舞」:兄弟!看你憋笑能憋多久XD BTS防弹少年团V浪漫的隐退计划:40岁退休~余下的人生全部献给老婆!

备受关注的 TXT 即将迅速发行首张正规专辑,这次当然也和出道时一样有量身打造的回归秀!

Big Hit Entertainment 今天(11 日)宣布 TXT 将於 21 日晚间七点(韩国时间),在 Mnet 播出回归特别节目《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》。

而今天 TXT 也公开了新专辑〈梦之篇章:MAGIC〉一半的曲目表,揭开 “New Rules”、「在 9 又 4 分之 3 月台等你」、「痒」、”Poppin’ Star”、「只是想救活怪物,不行吗」、”Magic Island”、“20cm” 以及”Angel of Devil” 共八首歌曲,歌名依然延续出道专辑的无边想像力。

另一方面,TXT 将於 21 日傍晚六点正式发片回归,而当天的《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》也会经由 M2 在 YouTube、VLIVE⋯⋯等管道的频道在全球直播,MOA 们千万别错过罗!



(照片或影片来源:Big Hit Entertainment、Mnet)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻