TXT 公开曲目表 21 日登 Ｍnet 回归秀！
KPOP 2019年10月11日 星期五08:58 施乃琪
备受关注的 TXT 即将迅速发行首张正规专辑，这次当然也和出道时一样有量身打造的回归秀！
Big Hit Entertainment 今天（11 日）宣布 TXT 将於 21 日晚间七点（韩国时间），在 Mnet 播出回归特别节目《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》。
而今天 TXT 也公开了新专辑〈梦之篇章：MAGIC〉一半的曲目表，揭开 “New Rules”、「在 9 又 4 分之 3 月台等你」、「痒」、”Poppin’ Star”、「只是想救活怪物，不行吗」、”Magic Island”、“20cm” 以及”Angel of Devil” 共八首歌曲，歌名依然延续出道专辑的无边想像力。
另一方面，TXT 将於 21 日傍晚六点正式发片回归，而当天的《TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet》也会经由 M2 在 YouTube、VLIVE⋯⋯等管道的频道在全球直播，MOA 们千万别错过罗！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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