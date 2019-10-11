李帝勳設立電影製作社HARD CUT！首部作品《Phantom》擔任製作兼主演
明星 2019年10月11日 星期五08:45 Sani
從演員到製作人是不小的跨度，為迎接新挑戰的李帝勳加油！
昨日有多位電影界人士透露稱，李帝勳與《One Line》導演揚·金暻娥-莫、金宥京PD（音）共同設立了電影製作公司HARD CUT，計畫在演戲之外嘗試電影製作等多個領域。
李帝勳2011年憑電影《青春夜行（台譯：那一夜，青春褪色）》第32屆青龍電影獎斬獲最佳新人男演員獎，之後出演了《高地戰》、《建築學概論》、《朴烈》、《I Can Speak》 等多部不同類型的電影，被稱為「因為信任而看的演員」。
其實李帝勳在演戲之外對於導演和製作也很有關心，這次共同設立製作公司後，第一部作品專案就是揚·金暻娥-莫的新作《Phantom》（暫定名），李帝勳將擔任主演和製作人雙重身份，預計12月開拍、明年上映。
對此，李帝勳所屬社保守地表示：「李帝勳與揚·金暻娥-莫、金宥京代表一起設立了電影製作公司HARD CUT，正在準備電影《Phantom》，關於出演仍在討論。 」
（圖源：Saram Ent.）
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