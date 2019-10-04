曾參加過《PRODUCE X 101》的A某透露：「製作組一開始就只對特定的練習生進行拍攝，他們更事先知道比賽的曲目」
綜藝 2019年10月4日 星期五11:59 Yuan
《PRODUCE X 101》被懷疑造假最初是因為在決賽中原本被看好的練習生都遭淘汰，還被發現最終排名中每個人的投票數全都是「7494442」的倍數。因此觀眾組成了「PDX真相調查委員會」，警方開始進行調查。
近日就有媒體報導：「警方已經找到了節目組和經紀公司操控出道排名投票的證據。」警方也透露：「出道組有幾名成員的實際得票並不足以讓他們進入最後11人名單，而被淘汰的人中也有2～3人應該是出道組。」
（延伸閱讀：《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成員應被淘汰，淘汰組2～3人該上位）
昨日（3日），MBC新聞報導提到：「製作組在播出前就已經選定合格者並進行造假，還事先透漏了比賽的歌曲給特定的練習生，還有在沒有參加面試情況下的合格者。」曾參加過《PRODUCE X 101》的A某透露：「製作組一開始就只對特定的練習生進行拍攝並播放，某個朋友把自己知道的曲目告訴了大家，追問一下他說是編舞老師跟他說的。」
企劃公司相關人員也透露：「製作組事先就定好了滿意的出演者，所謂的『PD Pick』是公開的慣例，幾家公司好像早就知道了名單。」指出了製作組和所屬公司可能有勾結的可能性。
除了《PRODUCE X 101》外，還揭露了《偶像學校》事先邀請了出演者，沒有經過面試就獲得了出演的機會。更提到競賽在對口型組中選拔了主唱，加上之前投票造假的嫌疑，一系列的事件爆出，也讓民眾對選秀節目的信任度大幅下降！
（圖：MBC、Mnet）
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