《浪客行VAGABOND》今晚劇照，酒館中李昇基眼神憤怒vs秀智神情悲傷
韓劇 2019年10月4日 星期五12:06 MiJimin
看這部劇心臟都要很強大，因為除了主角以外，身邊任何一個人都有可能是壞人，誰都沒辦法100%的被相信啊…。
SBS 熱門金土劇《浪客行VAGABOND》（每週五、六播出）今晚將播出第5集，車達建（李昇基 飾）與高海麗（秀智 飾）在酒館中對坐，關係似乎產生了微妙的裂痕。
最新的劇照中，車達建和高海麗在酒館中對坐，氣氛顯得相當沉重嚴肅，車達建顯得非常憤怒，而高海麗則充滿無奈、神情悲傷，在調查客機失事為恐怖攻擊的事件上，兩人漸漸彼此相信，卻又再度因為什麼事情，關係變得如此緊張呢？（會不會是高海麗把上司不允許調查下去的消息，通知車達建，所以才會如此憤怒呢？）
這場戲兩人是在首爾龍山區青坡洞的一家酒館拍攝的，當晚一見面都熱情地笑著和彼此打招呼，時間雖晚卻絲毫沒有倦容，在分析劇本後兩人也很專業地立刻投如角色，有著高度的集中力，這場戲也在沒有NG的情況下結束了拍攝。
製作公司則表示：每集劇情都超出期待，因此觀眾反應非常有趣，令人鼓舞。車達建和高海麗不僅會受到外部敵人的攻擊，還會經歷內部矛盾的磨難。
另一個預告圖則是車達建為追求真相前進青瓦台，力求能與總統對峙，不要隱瞞恐怖攻擊的真相，此外，女殺手依舊緊追不捨…。
《浪客行》第5集將在今晚十點播出。
（圖自：官方劇照）
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