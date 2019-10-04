《Queendom》三首「主唱組」小分隊選曲美聲公開，聽到全身起雞皮疙瘩啦～！ SuperM新歌MV公開！ 出演《艾倫秀》&美國巡演11月開跑 《請融化我吧》第一支OST由 K.Will 獻唱，來試聽一段這甜美的歌聲吧～ 燒酒啤酒比不上SUJU百週！成員們SNS紛紛致謝「臺灣老婆」 更有消息稱「D&E有望在臺跨年」 不愧有模特媽媽！ 秋小愛長腿成為話題 宋有彬唱出《很便宜，千里馬超市》的希望 第二波 OST 明晚公開！ 金鍾國回歸本業 年底舉行全國演唱會！ 是巡演的首場喔～NU'EST 崔珉起（REN）首個香港個人音樂會將於11月23日舉行！ 【多圖】BTS防彈少年團Jimin巴黎旅行照片大公開！ AB6IX 回歸倒數三天⋯⋯11 首新歌亮點搶先聽！ BTOB 炫植新造型終於曝光！紫外光髮色驚艷大眾 TXT 正規專輯概念大升級 神奇舞蹈掀熱烈討論！ 《浪客行VAGABOND》今晚劇照，酒館中李昇基眼神憤怒vs秀智神情悲傷 【有片】《去冰島的三餐》殷志源「美味吃播」引發關注！節目組鄭重聲明：「我們沒讓他餓肚子」 曾參加過《PRODUCE X 101》的A某透露：「製作組一開始就只對特定的練習生進行拍攝，他們更事先知道比賽的曲目」 【有片】《一日三餐》預告：第四位客人登場！朴素丹見到朴敘俊驚呼：「哇 是敏赫歐吧」 至安來了！IU為正在拍攝《檢察官內戰》的李善均送上應援餐車：「東勳大叔，Fighting！」 繼100集特輯後…SJ出演《認哥》200集特輯！今日（4日）公開先行曲《I Think I》MV 「泰國Line」GOT7成員BamBam、BLACKPINK成員Lisa同框！小時候為了夢想一起跳舞，現在已成為閃耀的星星！ 「又一養眼系列～」快看Super Junior利特最新出爐的時尚大片：那巧克力腹肌太性感！ 想看元祖喜劇天王車勝元的華麗回歸：《加油吧！李先生》嗎？ 李同國與五姊弟確定從《超人回來了》下車！6日將播出最後一期，妻子在IG發長文對粉絲們表達感謝！ 隱形天使！ 張娜拉多年堅持捐款，總額超過130億韓元！

看這部劇心臟都要很強大，因為除了主角以外，身邊任何一個人都有可能是壞人，誰都沒辦法100%的被相信啊…。

SBS 熱門金土劇《浪客行VAGABOND》（每週五、六播出）今晚將播出第5集，車達建（李昇基 飾）與高海麗（秀智 飾）在酒館中對坐，關係似乎產生了微妙的裂痕。



最新的劇照中，車達建和高海麗在酒館中對坐，氣氛顯得相當沉重嚴肅，車達建顯得非常憤怒，而高海麗則充滿無奈、神情悲傷，在調查客機失事為恐怖攻擊的事件上，兩人漸漸彼此相信，卻又再度因為什麼事情，關係變得如此緊張呢？（會不會是高海麗把上司不允許調查下去的消息，通知車達建，所以才會如此憤怒呢？）



這場戲兩人是在首爾龍山區青坡洞的一家酒館拍攝的，當晚一見面都熱情地笑著和彼此打招呼，時間雖晚卻絲毫沒有倦容，在分析劇本後兩人也很專業地立刻投如角色，有著高度的集中力，這場戲也在沒有NG的情況下結束了拍攝。

製作公司則表示：每集劇情都超出期待，因此觀眾反應非常有趣，令人鼓舞。車達建和高海麗不僅會受到外部敵人的攻擊，還會經歷內部矛盾的磨難。

另一個預告圖則是車達建為追求真相前進青瓦台，力求能與總統對峙，不要隱瞞恐怖攻擊的真相，此外，女殺手依舊緊追不捨…。



《浪客行》第5集將在今晚十點播出。

（圖自：官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞