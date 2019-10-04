曾参加过《PRODUCE X 101》的A某透露：「制作组一开始就只对特定的练习生进行拍摄，他们更事先知道比赛的曲目」

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《PRODUCE X 101》被怀疑造假最初是因为在决赛中原本被看好的练习生都遭淘汰，还被发现最终排名中每个人的投票数全都是「7494442」的倍数。因此观众组成了「PDX真相调查委员会」，警方开始进行调查。

近日就有媒体报导：「警方已经找到了节目组和经纪公司操控出道排名投票的证据。」警方也透露：「出道组有几名成员的实际得票并不足以让他们进入最后11人名单，而被淘汰的人中也有2～3人应该是出道组。」



（延伸阅读：《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2～3人该上位）

昨日（3日），MBC新闻报导提到：「制作组在播出前就已经选定合格者并进行造假，还事先透漏了比赛的歌曲给特定的练习生，还有在没有参加面试情况下的合格者。」曾参加过《PRODUCE X 101》的A某透露：「制作组一开始就只对特定的练习生进行拍摄并播放，某个朋友把自己知道的曲目告诉了大家，追问一下他说是编舞老师跟他说的。」



企划公司相关人员也透露：「制作组事先就定好了满意的出演者，所谓的『PD Pick』是公开的惯例，几家公司好像早就知道了名单。」指出了制作组和所属公司可能有勾结的可能性。



除了《PRODUCE X 101》外，还揭露了《偶像学校》事先邀请了出演者，没有经过面试就获得了出演的机会。更提到竞赛在对口型组中选拔了主唱，加上之前投票造假的嫌疑，一系列的事件爆出，也让民众对选秀节目的信任度大幅下降！





（图：MBC、Mnet）

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