【有片】《一日三餐》預告：第四位客人登場！朴素丹見到朴敘俊驚呼：「哇 是敏赫歐吧」
綜藝 2019年10月4日 星期五11:16 JiaJia
電影《寄生上流》敏赫（朴敘俊）和基婷（朴素丹）居然在綜藝《一日三餐》裡見面了！只能說…羅PD真有你的～
由廉晶雅、尹世雅和朴素丹出演的tvN綜藝節目《一日三餐－山村篇》，繼鄭雨盛、吳娜拉和南柱赫後，迎來最後一位客人──朴敘俊。「忙內」朴素丹陸續通過SNS公開錄製時的合照。
而今晚（4日）公開的內容，就是由朴敘俊作客三餐小屋的部分啦！朴素丹見到朴敘俊驚呼：「哦！是敏赫歐吧」，朴敘俊也愉快地向朴素丹問候：「基婷，妳過得好嗎～」當然，客人也逃離不了「洗行李箱輪子」的儀式，朴敘俊還被多次囑咐，小心輪子又放到地上！（那就白洗了啊XD）
朴敘俊曾特別出演朴素丹主演電影《寄生上流》，在劇中飾演基宇（崔宇植）的朋友敏赫。現實生活中，朴敘俊和崔宇植也是演藝圈至親。不曉得羅PD有沒有想過，讓這兩位演員一起出演節目呢～
（圖片、影片來源：藝人SNS、電影《寄生上流》、tvN《一日三餐》）
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