《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成員應被淘汰，淘汰組2~3人該上位

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《Produce X 101》造假風波又來襲，這次找到了確鑿證據。

首爾地方警察廳的智慧搜查隊於9月1日上午出動，前往 Woollim Entertainment、MBK Entertainment 及 Starship Entertainment 進行搜查。 沒過多久，韓媒《Newcut News》就獨家報道了警方已經找到了節目組和經紀公司操控出道排名投票的證據。



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根據首爾地方警察廳網路搜查隊透露，《Produce X 101》出道組有幾名成員的實際得票並不足以讓他們進入最後11人名單，而被淘汰的人中也有2~3人應該是出道組。 警方表示這樣的排名實際上已經顯露當時的投票存在著造假，警方也已經以涉嫌妨礙公務對負責PD等人立案調查。 接下來就是調查節目組和練習生所屬經紀公司間是否存在金錢交易。



《Produce X 101》的出道組X1已於8月27日正式出道，但隨著這次警方的調查，後續是否會有成員變動引發了廣大粉絲的關注。

「圖：《Produce X 101》」

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