邁入十月,距離 LOVELYZ 主唱 Kei 以本名「金志妍」發片只剩一週,新造型讓人非常驚艷呢!

Woollim Entertainment 今天(1 日),公開了金志妍的第一張個人迷你專輯〈Over and Over〉的首波概念照,立刻掀起熱烈討論。

金志妍這次扭轉了一直以來的溫暖深髮色造型,改以霧金色的大波浪髮型亮相,光用兩張畫報便顯出她將透過第一次隻身出道展現的特別面貌,整個人散發成熟魅力。

而〈Over and Over〉以主打歌 “I Go” 為首,共收錄了 “Back in the Day”、”Dreaming”、「紙月」、”Cry” 和「雨」等六首歌曲,並將於 8 日傍晚發行,喜歡金志妍的話一定要記得鎖定!



(照片來源:Woollim Entertainment)

