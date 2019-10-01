SuperM出道歌曲《Jopping》預告片+概念照公開！ 10/5好萊塢首演&快閃店韓美同時開幕
KPOP 2019年10月1日 星期二10:34 Sani
SM公司的超級男團SuperM近日公開了第一張迷你專輯主打歌《Jogging》的MV預告片和成員照片，真的是每一幀都帥啊！
首張專輯《SuperM》一共有5首歌，主打歌《Jogging》是Electric Pop風格，配樂雄壯、充滿能量感，展現了「燃燒和享受只屬於我們的舞台」的資訊， 相關人士表示：「將通過Super M不同次元的音樂和舞蹈表演展現SM Music Performance（SMP）的精髓。 」
預告片裡看的出，這次的MV動用了直升機和坦克，還專程到沙漠裡拍攝，真的是大手筆啊！
下面就來欣賞SuperM各位成員最新公開的預告照片吧！
KAI：
TEN：
Lucas：
伯賢：
Mark：
泰容：
泰民：
新專輯將在10月4日通過各大音樂平臺公開，SuperM還將於美國當地時間10月5日在好萊塢Capitol Records Tower舉辦露天Showcase《SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood》，首次帶來新歌的舞台。
此外，SuperM的快閃店也將在美國和韓國同時開幕，韓國的位於狎鷗亭SM Celebrate Center（7日~13日），美國的位於好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame) （當地時間6日~13日），超期待啊！
（圖源：SM）
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