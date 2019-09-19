具惠善時隔2周通過IG公開了近況：「從夏天開始住院，到現在為止還不能出院！」
明星 2019年9月19日 星期四13:50 Yuan
今日，具惠善通過IG公開了自己的近況。
並寫著：「從夏天開始住院，到現在為止還不能出院。不斷地在讀書，希望大家都能身體健康。」照片中，她正在讀自己的新書《我是你的伴侶動物》，正在輸液的手部引發了關注。
而書中的文字是「比世界上都還要值得信任的你，不管我變成什麼樣子，都會成為我的脈搏、腿、眼睛、耳朵、鼻子，即使我變成無用的人，也不會拋棄我」。
8月，具惠善在個人IG發文：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭。」之後接二連三通過IG公開疑似指責安宰賢婚後過失的內容，先是指責未喂過貓的他提出離婚後就帶走了貓咪，接著又貼出了婚姻守則等。
之後，韓國D社也通過數位鑒識技術，公開了具惠善與安宰賢近2年間的簡訊對話內容，具惠善也對此發表了反駁文章。而她也通過法律代理人表示：「與安宰賢離婚這一立場始終沒有改變。」
（圖：IG@kookoo900）
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