具惠善時隔2周通過IG公開了近況：「從夏天開始住院，到現在為止還不能出院！」

具惠善時隔2周通過IG公開了近況：「從夏天開始住院，到現在為止還不能出院！」

明星   2019年9月19日   星期四13:50   Yuan  

今日，具惠善通過IG公開了自己的近況。

並寫著：「從夏天開始住院，到現在為止還不能出院。不斷地在讀書，希望大家都能身體健康。」照片中，她正在讀自己的新書《我是你的伴侶動物》，正在輸液的手部引發了關注。

而書中的文字是「比世界上都還要值得信任的你，不管我變成什麼樣子，都會成為我的脈搏、腿、眼睛、耳朵、鼻子，即使我變成無用的人，也不會拋棄我」。

8月，具惠善在個人IG發文：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭。」之後接二連三通過IG公開疑似指責安宰賢婚後過失的內容，先是指責未喂過貓的他提出離婚後就帶走了貓咪接著又貼出了婚姻守則等。

之後，韓國D社也通過數位鑒識技術，公開了具惠善與安宰賢近2年間的簡訊對話內容，具惠善也對此發表了反駁文章。而她也通過法律代理人表示：「與安宰賢離婚這一立場始終沒有改變。」

（圖：IG@kookoo900）

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