具惠善时隔2周通过IG公开了近况：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院！」

具惠善时隔2周通过IG公开了近况：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院！」

明星   2019年9月19日   星期四13:50   Yuan  

今日，具惠善通过IG公开了自己的近况。

并写著：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院。不断地在读书，希望大家都能身体健康。」照片中，她正在读自己的新书《我是你的伴侣动物》，正在输液的手部引发了关注。

而书中的文字是「比世界上都还要值得信任的你，不管我变成什么样子，都会成为我的脉搏、腿、眼睛、耳朵、鼻子，即使我变成无用的人，也不会抛弃我」。

8月，具惠善在个人IG发文：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭。」之后接二连三通过IG公开疑似指责安宰贤婚后过失的内容，先是指责未喂过猫的他提出离婚后就带走了猫咪接著又贴出了婚姻守则等。

之后，韩国D社也通过数位鉴识技术，公开了具惠善与安宰贤近2年间的简讯对话内容，具惠善也对此发表了反驳文章。而她也通过法律代理人表示：「与安宰贤离婚这一立场始终没有改变。」

（图：IG@kookoo900）

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