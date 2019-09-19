具惠善时隔2周通过IG公开了近况：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院！」
明星 2019年9月19日 星期四13:50 Yuan
今日，具惠善通过IG公开了自己的近况。
并写著：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院。不断地在读书，希望大家都能身体健康。」照片中，她正在读自己的新书《我是你的伴侣动物》，正在输液的手部引发了关注。
而书中的文字是「比世界上都还要值得信任的你，不管我变成什么样子，都会成为我的脉搏、腿、眼睛、耳朵、鼻子，即使我变成无用的人，也不会抛弃我」。
8月，具惠善在个人IG发文：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭。」之后接二连三通过IG公开疑似指责安宰贤婚后过失的内容，先是指责未喂过猫的他提出离婚后就带走了猫咪，接著又贴出了婚姻守则等。
之后，韩国D社也通过数位鉴识技术，公开了具惠善与安宰贤近2年间的简讯对话内容，具惠善也对此发表了反驳文章。而她也通过法律代理人表示：「与安宰贤离婚这一立场始终没有改变。」
（图：IG@kookoo900）
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