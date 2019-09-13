韓國順天殘忍強姦殺人案宣判在即：檢方控求嫌犯死刑！

這個案件近幾個月轟動韓國社會，嫌犯此前就有多次前科、犯案時還戴著電子腳環，超過30萬民眾請願判兇手死刑！
今年5月27日，嫌犯鄭某與職場前輩A某喝酒後趁A某睡倒，於淩晨5:15左右來到A某未婚妻B某家，謊稱「前輩有急事」進入家門，隨後試圖對B某實施性侵，B某抵抗途中從6樓跳下、墜入1樓花壇 ，额头和面部受傷血流不止，鄭某搭電梯下樓後沒有救治她，反而是將生命垂危的B某重新帶回房間再次性侵，最後將其勒頸殺害。
據當事人的同事透露，鄭某和A某、B某年齡相仿，平時走得很近，事發當日是鄭某第一次去他們家。 值得一提的是，鄭某下樓搭電梯時換了拖鞋和衣服，並用毛巾蓋住頭面部，但鄭某律師否認其作案的規劃性，稱其是「出於偶然的衝動」。
據悉，鄭某此前有過2次性犯罪前科，犯案當時還戴著電子腳環。 2013年檢方曾要求對鄭某實施化學閹割，但法院認為「再犯的可能性不大」，駁回了檢方的請求！
被逮捕後，記者問鄭某：「是從一開始就計畫犯案的嗎？ 」鄭某只回答：「直接上車不行嗎？ 」惡劣態度再次引起民眾憤怒。
案發後，被害者年過八旬的父親在青瓦台國民請願板上要求賜嫌犯死刑，目前表示支援的民眾超過34萬。 青瓦台在7月做出回復：「基於三權分立原則不便具體答覆，強姦殺人依《性暴力處罰法》第9條第1項應處死刑或無期徒刑，具體量刑有待法院決定。 」
9月10日，負責此案的光州地方法院順天分院進行終審公判，檢方對鄭某提出死刑：「被告的手法十分殘忍，應被定性為反人類犯罪，處以重型並永久隔離於社會。 」最終宣判將於10月17日進行。
（圖源：網路）
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