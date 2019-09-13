韩国顺天残忍强奸杀人案宣判在即：检方控求嫌犯死刑！

这个案件近几个月轰动韩国社会，嫌犯此前就有多次前科、犯案时还戴著电子脚环，超过30万民众请愿判凶手死刑！
今年5月27日，嫌犯郑某与职场前辈A某喝酒后趁A某睡倒，於淩晨5:15左右来到A某未婚妻B某家，谎称「前辈有急事」进入家门，随后试图对B某实施性侵，B某抵抗途中从6楼跳下、坠入1楼花坛 ，额头和面部受伤血流不止，郑某搭电梯下楼后没有救治她，反而是将生命垂危的B某重新带回房间再次性侵，最后将其勒颈杀害。
据当事人的同事透露，郑某和A某、B某年龄相仿，平时走得很近，事发当日是郑某第一次去他们家。 值得一提的是，郑某下楼搭电梯时换了拖鞋和衣服，并用毛巾盖住头面部，但郑某律师否认其作案的规划性，称其是「出於偶然的冲动」。
据悉，郑某此前有过2次性犯罪前科，犯案当时还戴著电子脚环。 2013年检方曾要求对郑某实施化学阉割，但法院认为「再犯的可能性不大」，驳回了检方的请求！
被逮捕后，记者问郑某：「是从一开始就计画犯案的吗？ 」郑某只回答：「直接上车不行吗？ 」恶劣态度再次引起民众愤怒。
案发后，被害者年过八旬的父亲在青瓦台国民请愿板上要求赐嫌犯死刑，目前表示支援的民众超过34万。 青瓦台在7月做出回复：「基於三权分立原则不便具体答覆，强奸杀人依《性暴力处罚法》第9条第1项应处死刑或无期徒刑，具体量刑有待法院决定。 」
9月10日，负责此案的光州地方法院顺天分院进行终审公判，检方对郑某提出死刑：「被告的手法十分残忍，应被定性为反人类犯罪，处以重型并永久隔离於社会。 」最终宣判将於10月17日进行。
（图源：网路）
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