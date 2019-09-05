具惠善SNS爆料戰根本是內耗？粉絲擔憂其心理狀態！韓網民開始倒戈支援安宰賢：簡直是佛系

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從爆出離婚危機開始，具惠善就接二連三通過SNS公開與安宰賢的婚後生活，然而過度的爆料卻與她想要守護婚姻的初衷越來越遠，甚至被不少人認為是在內耗。

9月3日，具惠善在SNS上PO出了疑似指責安宰賢婚後過失的內容，先是指責未喂過貓的他提出離婚後就帶走了貓咪，接著又貼出了婚姻守則，還附言寫道：「做個人吧！ 」 婚姻守則中，具惠善需要遵守的規矩是無，安宰賢需要遵守的規矩有12條，從回家、喝酒到生活習慣，詳細記載了日常生活。



這樣的內容也很難不讓人認為是揭露安宰賢婚後生活過失的告發戰，被老公傷害後，利用自己是公眾人物的身份大爆私生活的具惠善顯然在離婚危機曝光後一直處在同情輿論的中心。 從自爆想要守護家庭而安宰賢想要離婚開始，到中期揭發安宰賢變心批评自己的胸部不性感，無一不讓人覺得具惠善在婚姻中的委曲求全，很是心疼她。

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隨著具惠善在SNS上的爆料，逐漸開始有不少粉絲憂心她的心理狀態，表示：「通過SNS互揭對方的缺點並不是個好方法，不管是離婚還是和解，你們都應該私下協商。 」 具惠善當下複雜且不安的情緒變化不僅僅是3日的兩條PO文，9月2日她還突然寫下「最後的道別」，引發廣大粉絲的擔憂，隨後經紀公司回應她將暫退娛樂圈。



連日來的旁觀的網民們在「結婚守則」公開後開始重新看待兩人的離婚事件，與以往大批聲援具惠善的聲音不同，開始有網民們倒戈，站在了安宰賢這一邊。



具惠善和安宰賢，從最初甜到讓所有人羡慕的恩愛夫妻，到現在要通過輿論「對話」的陌路人，兩人最終會怎樣收場？

「圖：具惠善IG」

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