具惠善SNS爆料战根本是内耗？粉丝担忧其心理状态！韩网民开始倒戈支援安宰贤：简直是佛系

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从爆出离婚危机开始，具惠善就接二连三通过SNS公开与安宰贤的婚后生活，然而过度的爆料却与她想要守护婚姻的初衷越来越远，甚至被不少人认为是在内耗。

9月3日，具惠善在SNS上PO出了疑似指责安宰贤婚后过失的内容，先是指责未喂过猫的他提出离婚后就带走了猫咪，接著又贴出了婚姻守则，还附言写道：「做个人吧！ 」 婚姻守则中，具惠善需要遵守的规矩是无，安宰贤需要遵守的规矩有12条，从回家、喝酒到生活习惯，详细记载了日常生活。



这样的内容也很难不让人认为是揭露安宰贤婚后生活过失的告发战，被老公伤害后，利用自己是公众人物的身份大爆私生活的具惠善显然在离婚危机曝光后一直处在同情舆论的中心。 从自爆想要守护家庭而安宰贤想要离婚开始，到中期揭发安宰贤变心批评自己的胸部不性感，无一不让人觉得具惠善在婚姻中的委曲求全，很是心疼她。

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随著具惠善在SNS上的爆料，逐渐开始有不少粉丝忧心她的心理状态，表示：「通过SNS互揭对方的缺点并不是个好方法，不管是离婚还是和解，你们都应该私下协商。 」 具惠善当下复杂且不安的情绪变化不仅仅是3日的两条PO文，9月2日她还突然写下「最后的道别」，引发广大粉丝的担忧，随后经纪公司回应她将暂退娱乐圈。



连日来的旁观的网民们在「结婚守则」公开后开始重新看待两人的离婚事件，与以往大批声援具惠善的声音不同，开始有网民们倒戈，站在了安宰贤这一边。



具惠善和安宰贤，从最初甜到让所有人羡慕的恩爱夫妻，到现在要通过舆论「对话」的陌路人，两人最终会怎样收场？

「图：具惠善IG」

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