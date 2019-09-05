警方宣佈重新調查B.I吸毒嫌疑！前次調查或有梁鉉錫從中作梗

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近日，韓國警方表示將對B.I吸毒的嫌疑重新展開調查，這次將不依賴檢察廳的協助。

京畿道南部地方員警廳廳長本月2日召開記者會稱：「員警將獨立於檢方之外對B.I重新進行調查。 目前正在說服舉報者A某接受警方調查，A某的律師已經一定程度上被說服了。 」

A某是一名公益舉報者，之前曾將B.I購買毒品的相關資料交給國民權益委員會。 A某在2016年因毒品相關嫌疑接受警方調查時稱，是受B.I之托購毒並交給他，並向警方提交了相關簡訊等具體資料，但管轄區的警署並未確實進行調查。 A某表示：「YG娛樂前代表梁鉉錫曾強迫我推翻口供，條件是替我支付律師費用。 」

國民權益委員會和A某認為調查機構與YG娛樂存在勾結關係，故將該案移交給了大檢察廳，A某的律師也一直要求檢方而非警方進行調查。 然而，檢察廳只與A某的律師進行了一次面談，並未正式進行調查。

（圖源：KSD）

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