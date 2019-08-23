張佑赫9月3日推出新單曲《STAY》！ 暌違8年終於回歸
KPOP 2019年8月23日 星期五14:30 Sani
今日，一世代偶像團H.O.T成員張佑赫所屬社WH CREATIVE宣佈，張佑赫將在9月3日晚6點發行最新單曲《STAY》，還找來R&B音樂人Babylon一起合作！
同時公開的預告照片中，張佑赫穿著寬大的白色上衣站在樹蔭下，頭髮染成薄荷綠色，閉上雙眼仿佛在感受夏日的氣息，看起來好年輕啊！
張佑赫還在IG上留言說：「這是《Crying Out To The Memories》之後時隔8年再跟大家問好。 去年演唱會之後一直在想如何報答大家，最後覺得還是要忠於本職。 我一直有很多不足，不知道大家能不能滿意。 但以我的個性是已經盡全力的。 很久沒這樣，有點害羞呢。 感謝Babylon。 愛大家！ 」
前幾天還公開了多張照片，會不會是拍攝新歌寫真的花絮呢？
此外，張佑赫還將在9月20日到22日在首爾高尺SKY DOME參加H.O.T演唱會《2019 High-five Of Teenagers》。 期待久違的新歌啊！
（圖源：WH CREATIVE，張佑赫IG）
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