張佑赫9月3日推出新單曲《STAY》！ 暌違8年終於回歸

今日,一世代偶像團H.O.T成員張佑赫所屬社WH CREATIVE宣佈,張佑赫將在9月3日晚6點發行最新單曲《STAY》,還找來R&B音樂人Babylon一起合作!

同時公開的預告照片中,張佑赫穿著寬大的白色上衣站在樹蔭下,頭髮染成薄荷綠色,閉上雙眼仿佛在感受夏日的氣息,看起來好年輕啊!



張佑赫還在IG上留言說:「這是《Crying Out To The Memories》之後時隔8年再跟大家問好。 去年演唱會之後一直在想如何報答大家,最後覺得還是要忠於本職。 我一直有很多不足,不知道大家能不能滿意。 但以我的個性是已經盡全力的。 很久沒這樣,有點害羞呢。 感謝Babylon。 愛大家! 」

前幾天還公開了多張照片,會不會是拍攝新歌寫真的花絮呢?



此外,張佑赫還將在9月20日到22日在首爾高尺SKY DOME參加H.O.T演唱會《2019 High-five Of Teenagers》。 期待久違的新歌啊!

(圖源:WH CREATIVE,張佑赫IG)

