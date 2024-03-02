元祖偶像H.O.T張佑赫也得承認歲月〜熱舞之後超喘還大喊「跳到褲子快滑下去啦」

韓國元祖偶像H.O.T出身的張佑赫3月2日晚間在台北舉辦粉絲見面會，本次的Fan Concert名為《9158日》，張佑赫也親自說明這名稱的由來，從他第一次來台的時間1999年2月8日，直到今日的時間就是整整9158日。

張佑赫表示繼2012年後再度能夠來台與粉絲們見面，心情相當激動，也將今日的表演分為上下半場。上半場先是進行了恐怖箱的考驗，以及抽出粉絲們在會前所寫的小紙條，由張佑赫一一與大家互動，粉絲也希望他能夠多多來台，別讓大家再等待十多年。也有遠從香港前來的粉絲，以英文寫下了對張佑赫的熱愛，讓他相當感動。



張佑赫還在影片中首度公開自己的工作室，被要求公開隨身包包的時候，出現了相當特別的物品「捲尺」，他說自己總會好奇一些物品的「長度」幾公分，所以總是隨身攜帶捲尺，令大家覺得非常特別。下半場張佑赫則準備了許多精彩的舞台，帶給資深粉絲們超多回憶。勁歌熱舞之後他一邊喘著還一邊大喊「除了體力下滑，連褲子也都快滑下去啦！」相當逗趣。



即便已經站上舞台，張佑赫透露自己「仍沒有實感」，覺得一切像是夢境一般，他表示就算自己已經搭上了來台的班機，也難以想像現在眼前的畫面，台下也坐滿了喜愛支持張佑赫與H.O.T長達25年以上的粉絲，不斷表達對張佑赫的支持，讓他也頻頻以中文回應「我也愛你們」感謝大家的喜愛。



張佑赫要演唱最後一首歌曲前，與粉絲們道別，還俏皮的說，因為這場地是租借的所以到了大家要分開的時間，粉絲們還逗趣回應他「買下來」，讓他笑了起來。張佑赫也表示回到飯

店後他應該會難過到流淚，也會一直會想起大家的笑聲以及不捨的眼淚，從昨日的簽售會到今日的舞台演出，讓張佑赫覺得是相當幸福的時光。



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