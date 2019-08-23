已經不是《Sky Castle》護子媽咪 《請融化我》尹世雅公開高冷造型
韓劇 2019年8月23日 星期五14:25 Erin
tvN新作《請融化我》中尹世雅最新造型劇照公開。
9月初即將播出的tvN新周末劇《請融化我》描述參與24小時冷凍人企劃的一對男女，不知捲入了祕密的陰謀中，竟在20年後才重新被喚醒的故事。尹世雅在劇中飾演一位高冷又優雅的主播羅夏英一角，可說是比冷凍人還要更高冷的角色。
20年前與羅夏英曾是相愛戀人的明星PD馬東燦（池昌旭飾）莫名消失，夏英的心也跟著冰封，在這樣的夏英面前再度出現馬東燦依舊維持20年前的帥氣模樣，夏英的心會被融化嗎？今日公開的劇照是2019年已成為電視台報導局長的羅夏英，一絲不苟冰山美人的造型說明了她的地位及性格，但她的眼神似乎也透露出內心複雜的心情，令人好奇劇情的發展。
尹世雅在現場拍攝時也為了更加投入角色，維持高冷態度，製作團隊說：「尹世雅從頭到腳都完美融入了羅夏英這個角色，無論是造型，台詞語氣，每一個眼神，都訴說著這個角色。昔日戀人在記憶中的帥氣模樣又再度重現眼前，會如何呢？這也就是羅夏英這個角色的觀前重點，敬請大家期待。」《請融化我》將於《德魯納酒店》《阿斯達年代記Part3》後續播出。
照片:tvN
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