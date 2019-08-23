张佑赫9月3日推出新单曲《STAY》！ 暌违8年终於回归
KPOP 2019年8月23日 星期五14:30 Sani
今日，一世代偶像团H.O.T成员张佑赫所属社WH CREATIVE宣布，张佑赫将在9月3日晚6点发行最新单曲《STAY》，还找来R&B音乐人Babylon一起合作！
同时公开的预告照片中，张佑赫穿著宽大的白色上衣站在树荫下，头发染成薄荷绿色，闭上双眼仿佛在感受夏日的气息，看起来好年轻啊！
张佑赫还在IG上留言说：「这是《Crying Out To The Memories》之后时隔8年再跟大家问好。 去年演唱会之后一直在想如何报答大家，最后觉得还是要忠於本职。 我一直有很多不足，不知道大家能不能满意。 但以我的个性是已经尽全力的。 很久没这样，有点害羞呢。 感谢Babylon。 爱大家！ 」
前几天还公开了多张照片，会不会是拍摄新歌写真的花絮呢？
此外，张佑赫还将在9月20日到22日在首尔高尺SKY DOME参加H.O.T演唱会《2019 High-five Of Teenagers》。 期待久违的新歌啊！
（图源：WH CREATIVE，张佑赫IG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论