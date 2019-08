tvN新劇《偉大的Show》宋承憲&李善彬&林周煥 人物劇照、預告 公開! 好調皮! 金在奐戴鋼鐵人面具進錄音室 老闆員工一起查!梁鉉錫&勝利涉巨額遠程賭博被立案調查 成東鎰提親近的後輩:「在釜山拍攝時,泰亨、寶劍一起來了!敬秀去軍隊前也和趙寅成、李光洙一起見面了」 小心被迷暈!四組男團一起 cover 前輩 EXO 的性感《Love Shot》 《請給一頓飯Show》教人犯罪?主人到底在不在家看這裡就行了?! 重回顏值巔峰的宋仲基與金智媛同框拍寫真!CP感太強網民大呼:求拍現代劇~ 金龍國本月底回歸 新歌已錄音結束! MONSTA X演唱會上元虎大出血?!只怪噴霧質量太差XD BTS防彈少年團展強烈存在感 三專輯同登 Billboard 200 榜! 全烋星——TS 兩年糾紛落幕 可自由展開活動了! Oh My Girl 回歸後首冠入袋!YooA 腳傷「對不起讓 Miracle 擔心了」 EXO伯賢、徐章煇、金鍾國、朴俊炯將出演JTBC中秋試播節目《乖僻的五兄弟》! 還沒看BTS防彈少年團最新電影?別錯過延長上映的機會! 【2019偶像運動會】女子摔跤大慘事!拎小雞式碾壓,體格力量完全不是同等級XD 韓國Starbucks推出「學生系列」:8月13日發售! 《Produce X 101》琴東賢近期發展?「只可能加入 BY9 這個企劃型團體」 吳達秀性侵案翻盤?警方認定「無嫌疑」,接拍獨立電影複出!

防彈少年團的最新紀錄電影《Bring the Soul: The Movie》一上映便創下票房佳績,為了回報全球 Army 的熱烈支持,這齣電影也將延長上映時間!

防彈少年團記錄了世界巡迴演唱會《Love Yourself》大長征過程的電影《Bring the Soul: The Movie》,早在 7 日上映前便搶先躍上電影入場券預購榜首;在全球上映以後,一個週末便吸引近 30 萬人在韓國電影院入場觀賞。



好消息是,Big Hit Entertainment 最近也宣布《Bring the Soul: The Movie》將於 21~25 日進行「安可放映」,讓更多來不及或向隅的 Army 也能在大銀幕上回味他們的巡演實況。

而在《Bring the Soul: The Movie》下片後,27 日防彈少年團又會經由 Weverse 公開最新紀錄片系列影片《Bring the Soul: Docu-Series》,如果去參加了前者的安可放映,還能獲得 Docu-Series 的紀念海報明信片!





(照片與影片來源:Big Hit Entertainment)

