還沒看BTS防彈少年團最新電影？別錯過延長上映的機會！
KPOP 2019年8月14日 星期三08:55 施乃琪
防彈少年團的最新紀錄電影《Bring the Soul: The Movie》一上映便創下票房佳績，為了回報全球 Army 的熱烈支持，這齣電影也將延長上映時間！
防彈少年團記錄了世界巡迴演唱會《Love Yourself》大長征過程的電影《Bring the Soul: The Movie》，早在 7 日上映前便搶先躍上電影入場券預購榜首；在全球上映以後，一個週末便吸引近 30 萬人在韓國電影院入場觀賞。
好消息是，Big Hit Entertainment 最近也宣布《Bring the Soul: The Movie》將於 21~25 日進行「安可放映」，讓更多來不及或向隅的 Army 也能在大銀幕上回味他們的巡演實況。
而在《Bring the Soul: The Movie》下片後，27 日防彈少年團又會經由 Weverse 公開最新紀錄片系列影片《Bring the Soul: Docu-Series》，如果去參加了前者的安可放映，還能獲得 Docu-Series 的紀念海報明信片！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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