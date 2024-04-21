《玩什麼好呢？》字幕惹爭議！「SEVENTEEN建立HYBE新大樓」被批「歪曲曆史」，節目組火速修改

《玩什麼好呢？》昨晚公開下期預告，繼JYP和YG之後探訪HYBE娛樂，不料節目組關於BTS防彈少年團和SEVENTEEN的後製字幕引起巨大爭議。

預告片中節目成員參觀HYBE新大樓，感歎規模之大、內部餐廳江景之優美，這時搭配的字幕是：「BTS累積的基礎、SEVENTEEN打下的江山，才建立起來的HYBE新公司大樓」。 就是這一句在網上引發爆炸性爭議。



HYBE娛樂的前身是2005年建立的Big Hit娛樂，旗下藝人有SOLO歌手李賢、防彈少年團、TOMORROW X TOGETHER。 2013年推出防彈少年團後大獲成功，2019年開始收購合併中小娛樂公司。 2020年5月Big Hit娛樂收購SEVENTEEN等藝人所屬的Pledis娛樂，隔年3月改名為HYBE，同時宣佈將遷往位於首爾龍山區的全新大樓。



因此，很多網友認為防彈少年團才是HYBE最大功臣、很難認同「SEVENTEEN打下江山」的說法，認為節目後製組對Kpop領域缺乏基本認知，做出這樣的字幕無異於欺騙全國觀眾、「歪曲歷史」， 在X及韓網論壇都引起巨大關註，甚至有網友在MBC電視台其他節目的主頁也不斷留言要求修正字幕、 對防彈少年團道歉。



好在節目組也很快意識到這一點，在官方主頁公開預告片時對字幕做出了修改「讓成員們著迷的新公司大樓class」。 有人認為防彈少年團粉絲反應過度，但大部份網友認為訊息有誤確實應該做出修改，希望事情就此平息。



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