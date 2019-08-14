【2019偶像運動會】女子摔跤大慘事！拎小雞式碾壓，體格力量完全不是同等級XD

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中秋看板節目《偶像運動大會》又開始錄製了，雖然要等到中秋節觀眾們才能觀看到，但前去現場應援的粉絲們不時通過SNS公開錄製現場照，粉絲們也從其中看到了不少樂趣。

2019年「偶運會」於8月12日正式開始錄製，第一天就有不少精彩照片流出。 最讓人忍俊不禁的就是女子摔跤了，該環節於2016年增設，連續幾年都很受粉絲歡迎，畢竟能看到女愛豆放下包袱「大打出手」的場面不多見。

宇宙少女恩熙和Weki Meki磪有情對上了！ 只見恩熙輕鬆將磪有情「拎起」，不費吹灰之力，磪有情根本無法抵抗對方的壓制。



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恩熙身高168cm，磪有情身高159cm，相差將近10cm的兩人無論是從體格還是力量上看都不是同一個等級，難怪磪有情完全無法抵抗，只能乖乖認輸。場上是對手，場下卻是好友，結束比賽的恩熙和磪有情互相摟抱著走出賽場，這一幕也是很溫馨啊~



看到這組照片的網民紛紛留言稱：「磪有情好無辜啊，可是我為什麼看了想笑」、「完全不是一個級別的選手」、「哈哈哈哈，像不像拎小雞」等。

「圖：PANN」

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