还没看BTS防弹少年团最新电影？别错过延长上映的机会！
KPOP 2019年8月14日 星期三08:55 施乃琪
防弹少年团的最新纪录电影《Bring the Soul: The Movie》一上映便创下票房佳绩，为了回报全球 Army 的热烈支持，这出电影也将延长上映时间！
防弹少年团记录了世界巡回演唱会《Love Yourself》大长征过程的电影《Bring the Soul: The Movie》，早在 7 日上映前便抢先跃上电影入场券预购榜首；在全球上映以后，一个周末便吸引近 30 万人在韩国电影院入场观赏。
好消息是，Big Hit Entertainment 最近也宣布《Bring the Soul: The Movie》将於 21~25 日进行「安可放映」，让更多来不及或向隅的 Army 也能在大银幕上回味他们的巡演实况。
而在《Bring the Soul: The Movie》下片后，27 日防弹少年团又会经由 Weverse 公开最新纪录片系列影片《Bring the Soul: Docu-Series》，如果去参加了前者的安可放映，还能获得 Docu-Series 的纪念海报明信片！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论