出道12年首演古裝劇《世子消失了》！EXO Suho與小10歲洪藝智談情，認有代溝

人氣男子組合EXO隊長Suho（金俊勉）首部古裝韓劇、攜手影壇新秀洪藝智和金旻奎主演的全新愛情喜劇《世子消失了》將於周六（13日）首播。

王世子身份有壓力

韓劇《世子消失了》講述王世子李健（Suho 飾）被即將成為世子嬪的崔明允（洪藝智 飾）綁架後而展開的一系列故事。就讀韓國藝術綜合大學演技系的 Suho 近年積極參與影視演出，今次更首度挑戰古裝，不但讓 EXO-L（EXO粉絲名）興奮不已，就連 Suho 本人也相當期待：「這是我出道以來第一部主演的史劇，所以一開始對於語調和歷史背景都有些陌生；但是當我深入研究角色時，我對歷史產生了興趣，於是我看了一些史劇作為參考！起初我因為『王世子』這個身份感到壓力，不過編劇們建議我以『EXO隊長Suho』的形象演出就可以了，令我重拾信心，我也因而找到了自己的特色。」



今年是 EXO 出道12年的大日子，現年32歲的 Suho 也由昔日的新人成長為大前輩，對此他笑言與新人拍檔出現代溝：「我和藝智相差10歲、與珉奎相差9歲，聊天時我感覺到我們存在代溝，我們的興趣也完全不同，哈哈！話雖如此，但是他們都是演技紮實的演員，我常常在他們身上得到很多靈感。」



大膽破格世子妃

影壇新星洪藝智前年正式以演員身份出道，去年夥拍朴志訓主演古裝漫改劇《幻像戀歌》嶄露頭角！談到她在《世子消失了》飾演行為大膽破格的世子妃崔明允，藝智直言非常喜歡這角色：「第一次收到劇本時，我已經被明允大膽的性格所吸引！」據悉崔明允一角精於騎術和醫術，觀眾可以透過《世子消失了》見證洪藝智的騎馬英姿。



全新愛情喜劇《世子消失了》本周起逢星期六、日晚上10時在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看 Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》、《夜限照相館》、《抓住你的衣領》和《美女與純情男》，免費煲盡熱門話題韓劇。

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